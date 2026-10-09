i Neustart in Leonding (Bez. Linz-Land): Die Buschenschank soll bald wieder eröffnen. Google Start für Oktober geplant Buschenschank musste schließen – nun große Überraschung Am Gaumberg soll bald wieder eingeschenkt werden: Die Leondinger Buschenschank bekommt einen neuen Namen – und einen Betreiber mit einigen Ideen. Von Oberösterreich Heute 09.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drei Monate nach dem Bruch mit dem bisherigen Pächter stehen die Zeichen im Bezirk Linz-Land auf Wiedereröffnung. Die Eigentümerin nimmt den Neustart selbst in die Hand. Gemeinsam mit einem Leondinger Gastronomen will sie noch im Oktober die ersten Gäste begrüßen.

Die Bilder des Tages i ?

Künftig auch Pizza

Der 40-Jährige betreibt seit Jänner die "Piano Bar" im Leondinger Rathaus-Atrium. Jetzt kommt ein zweiter Standort dazu: "Piano – die Buschenschank am Gaumberg" soll die Gaststätte künftig heißen. Sein Anspruch: "Ein wirklicher Traditionsbetrieb", der auch leistbar sein soll, erklärt er den "OÖN".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am Gaumberg soll künftig auch neapolitanische Pizza aus dem Ofen kommen. Dazu hat der neue Betreiber Ritteressen, Bratl und Weinverkostungen im Kopf. Für die Adventzeit schwebt ihm ein kleiner Weihnachtsmarkt auf der Terrasse vor.

Geplanter Start noch im Oktober

Bis zum ersten Anstoßen bleibt allerdings Arbeit: Die gemeinsame GmbH befindet sich noch in Gründung. Die Eigentümerin will den Betrieb zunächst mit aufbauen und sich später schrittweise aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Klappt der Zeitplan, könnte es heuer sogar noch ein Oktoberfest geben.

Während die Wiedereröffnung vorbereitet wird, beschäftigt der Streit mit dem früheren Pächter weiterhin das Gericht. Die Auseinandersetzung um den Pachtzins war vor drei Monaten eskaliert und endete mit der Insolvenz des damaligen Betreibers. Für die Eigentümerin, der auch das umliegende Weingut gehört, drängt dennoch die Zeit: Der Wein soll verkauft werden – und in die Gaststätte wieder Leben einkehren.