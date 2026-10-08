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Die Einsatzkräfte mussten nach dem Unfall u.a. Postsendungen sichern.
Die Einsatzkräfte mussten nach dem Unfall u.a. Postsendungen sichern.
laumat/Matthias Lauber
Danach Fahrerflucht

Böser Unfall von Post-Auto – Lenker schwer verletzt

Böser Unfall am Donnerstagnachmittag im Bezirk Wels-Land: Ein Post-Auto kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker wurde schwer verletzt.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
08.10.2026, 23:00
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Ein Ausweichmanöver dürfte in Gunskirchen zu dem folgenschweren Crash geführt haben: Vermutlich wurde der Zusteller von einem anderen Autofahrer geschnitten.

Der Post-Mitarbeiter verlor jedenfalls die Kontrolle über den Kleintransporter. Er krachte gegen einen Baum und stürzte dann um. Der andere Lenker fuhr zunächst einfach weiter, stellte sich aber dann doch.

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Rettung, Notarzthubschrauber, Polizei und Feuerwehren eilten zur Unfallstelle. Ein Ersthelfer konnte in der Zwischenzeit den Schwerverletzten aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung wurde er mit den Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Postsendungen gesichert

Die Einsatzkräfte räumten die Unglückstelle auf und sicherten die Postsendungen. Dann transportierte ein Abschleppdienst das Fahrzeug ab. Die betroffene Straße war für rund eine Stunde gesperrt.

red,08.10.2026, 23:00
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