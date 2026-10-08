i Die Einsatzkräfte mussten nach dem Unfall u.a. Postsendungen sichern. laumat/Matthias Lauber Danach Fahrerflucht Böser Unfall von Post-Auto – Lenker schwer verletzt Böser Unfall am Donnerstagnachmittag im Bezirk Wels-Land: Ein Post-Auto kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Lenker wurde schwer verletzt. Von Oberösterreich Heute 08.10.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ausweichmanöver dürfte in Gunskirchen zu dem folgenschweren Crash geführt haben: Vermutlich wurde der Zusteller von einem anderen Autofahrer geschnitten.

Der Post-Mitarbeiter verlor jedenfalls die Kontrolle über den Kleintransporter. Er krachte gegen einen Baum und stürzte dann um. Der andere Lenker fuhr zunächst einfach weiter, stellte sich aber dann doch.

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Rettung, Notarzthubschrauber, Polizei und Feuerwehren eilten zur Unfallstelle. Ein Ersthelfer konnte in der Zwischenzeit den Schwerverletzten aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung wurde er mit den Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

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Postsendungen gesichert

Die Einsatzkräfte räumten die Unglückstelle auf und sicherten die Postsendungen. Dann transportierte ein Abschleppdienst das Fahrzeug ab. Die betroffene Straße war für rund eine Stunde gesperrt.