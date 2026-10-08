Böser Unfall von Post-Auto – Lenker schwer verletzt

Ein Ausweichmanöver dürfte in Gunskirchen zu dem folgenschweren Crash geführt haben: Vermutlich wurde der Zusteller von einem anderen Autofahrer geschnitten.
Der Post-Mitarbeiter verlor jedenfalls die Kontrolle über den Kleintransporter. Er krachte gegen einen Baum und stürzte dann um. Der andere Lenker fuhr zunächst einfach weiter, stellte sich aber dann doch.
Rettung, Notarzthubschrauber, Polizei und Feuerwehren eilten zur Unfallstelle. Ein Ersthelfer konnte in der Zwischenzeit den Schwerverletzten aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung wurde er mit den Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Die Einsatzkräfte räumten die Unglückstelle auf und sicherten die Postsendungen. Dann transportierte ein Abschleppdienst das Fahrzeug ab. Die betroffene Straße war für rund eine Stunde gesperrt.