i Die erste große Infektionswelle ist da – das belegen auch die Zahlen der Gesundheitskasse. (Symbolbild) Getty Images "Frankenstein" grassiert Experte rät zur Maske! Zahl der Infektionen steigt Huste, Schnupfen, Fieber: Es ist wieder Virenzeit. Die Gesundheitskasse hat die Hotspots für Infektionen ausgemacht und appelliert an die Bevölkerung. Von Oberösterreich Heute 14.10.2026, 16:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Corona-Infektionen sind in Österreich zuletzt wieder angestiegen. Besonders eine Variante steht im Fokus: XFG, besser bekannt unter den Namen "Stratus", "American Covid" oder "Frankenstein".

"Die Welle beginnt jetzt, das können wir schon sagen", erklärte Virologin Monika Redlberger-Fritz erst vor kurzem im Gespräch mit "Heute". Ein deutliches Signal liefert das Sentinel-Netzwerk, das die Verbreitung von Atemwegsviren überwacht. Die Positivrate bei SARS-CoV-2 liegt derzeit bei zehn Prozent.

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Dass die Ansteckungen hierzulande zunehmen, bestätigen auch aktuelle Zahlen der Gesundheitskasse: Bundesweit wurden insgesamt 65.741 Fälle von grippalen Infekten gezählt. Die traurigen Spitzenreiter: Wien (19.802), Oberösterreich (12.309) und Niederösterreich (10.183).

Chefarzt Andreas Krauter bilanziert: "Mit Beginn der Herbst- und Wintersaison haben wir sowohl bei Influenza als auch Covid mit relativ vielen Fällen gestartet." Der Experte empfiehlt, alle Möglichkeiten zu nutzen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden.

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"Viele Menschen auf engem Raum"

Ein sinnvoller Schutz seien die üblichen Hygienemaßnahmen: Hände waschen bzw. desinfizieren, nicht mit den Händen zu Nase und Mund greifen, geschlossene Räume gut durchlüften, immer wieder an die frische Luft gehen.

Und: "Dort wo viele Menschen auf engem Raum sind, ist der Nasen-Mund-Schutz eine wirksame Möglichkeit, eine Infektion fernzuhalten", betont Krauter.