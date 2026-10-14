Experte rät zur Maske! Zahl der Infektionen steigt

Die Corona-Infektionen sind in Österreich zuletzt wieder angestiegen. Besonders eine Variante steht im Fokus: XFG, besser bekannt unter den Namen "Stratus", "American Covid" oder "Frankenstein".
"Die Welle beginnt jetzt, das können wir schon sagen", erklärte Virologin Monika Redlberger-Fritz erst vor kurzem im Gespräch mit "Heute". Ein deutliches Signal liefert das Sentinel-Netzwerk, das die Verbreitung von Atemwegsviren überwacht. Die Positivrate bei SARS-CoV-2 liegt derzeit bei zehn Prozent.
Dass die Ansteckungen hierzulande zunehmen, bestätigen auch aktuelle Zahlen der Gesundheitskasse: Bundesweit wurden insgesamt 65.741 Fälle von grippalen Infekten gezählt. Die traurigen Spitzenreiter: Wien (19.802), Oberösterreich (12.309) und Niederösterreich (10.183).
Chefarzt Andreas Krauter bilanziert: "Mit Beginn der Herbst- und Wintersaison haben wir sowohl bei Influenza als auch Covid mit relativ vielen Fällen gestartet." Der Experte empfiehlt, alle Möglichkeiten zu nutzen, dass die Infektionsketten unterbrochen werden.
Ein sinnvoller Schutz seien die üblichen Hygienemaßnahmen: Hände waschen bzw. desinfizieren, nicht mit den Händen zu Nase und Mund greifen, geschlossene Räume gut durchlüften, immer wieder an die frische Luft gehen.
Und: "Dort wo viele Menschen auf engem Raum sind, ist der Nasen-Mund-Schutz eine wirksame Möglichkeit, eine Infektion fernzuhalten", betont Krauter.