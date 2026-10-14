200 statt 100 km/h! Schon wieder ein Auto beschlagnahmt

Extremrasen mitten in der Nacht. Eine Streife der Autobahnpolizei führte Lasermessungen beim Knoten Haid (Gemeinde Ansfelden im Bezirk Linz-Land) durch. Gegen 23 Uhr brauste ein deutscher Pkw vorbei.
Das Gerät zeigte eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung an: knapp 200 km/h statt der erlaubten 100 Stundenkilometer!
Die Beamten folgten dem Fahrer und stoppten ihn. Die Rechtfertigung des Temposünders aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung: Er habe es eilig, weil "ein Freund in Schwierigkeiten" stecke.
Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem durfte er nicht mehr weiterfahren, und das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.