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Der Temposünder wurde gegen 23 Uhr auf der A1 im Bezirk Linz-Land gestoppt. (Symbolbild)
Der Temposünder wurde gegen 23 Uhr auf der A1 im Bezirk Linz-Land gestoppt. (Symbolbild)
Thomas Lenger
"Freund in Schwierigkeiten"

200 statt 100 km/h! Schon wieder ein Auto beschlagnahmt

Nächtlicher Irrsinn: Ein Lenker raste doppelt so schnell wie erlaubt über die Westautobahn. Jetzt ist der Wagen des 34-Jährigen weg.
Von Oberösterreich Heute
14.10.2026, 09:26
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Extremrasen mitten in der Nacht. Eine Streife der Autobahnpolizei führte Lasermessungen beim Knoten Haid (Gemeinde Ansfelden im Bezirk Linz-Land) durch. Gegen 23 Uhr brauste ein deutscher Pkw vorbei.

Das Gerät zeigte eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung an: knapp 200 km/h statt der erlaubten 100 Stundenkilometer!

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Die Beamten folgten dem Fahrer und stoppten ihn. Die Rechtfertigung des Temposünders aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung: Er habe es eilig, weil "ein Freund in Schwierigkeiten" stecke.

Schein und Auto weg

Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem durfte er nicht mehr weiterfahren, und das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

red, 14.10.2026, 09:26
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