i Der Temposünder wurde gegen 23 Uhr auf der A1 im Bezirk Linz-Land gestoppt. (Symbolbild) Thomas Lenger "Freund in Schwierigkeiten" 200 statt 100 km/h! Schon wieder ein Auto beschlagnahmt Nächtlicher Irrsinn: Ein Lenker raste doppelt so schnell wie erlaubt über die Westautobahn. Jetzt ist der Wagen des 34-Jährigen weg. Von Oberösterreich Heute 14.10.2026, 09:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Extremrasen mitten in der Nacht. Eine Streife der Autobahnpolizei führte Lasermessungen beim Knoten Haid (Gemeinde Ansfelden im Bezirk Linz-Land) durch. Gegen 23 Uhr brauste ein deutscher Pkw vorbei.

Das Gerät zeigte eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung an: knapp 200 km/h statt der erlaubten 100 Stundenkilometer!

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Die Beamten folgten dem Fahrer und stoppten ihn. Die Rechtfertigung des Temposünders aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung: Er habe es eilig, weil "ein Freund in Schwierigkeiten" stecke.

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Schein und Auto weg

Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Außerdem durfte er nicht mehr weiterfahren, und das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.