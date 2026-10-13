i Höchste Alarmstufe im Mai in Gmunden: In den frühen Morgenstunden wurde ein Bankomat gesprengt. fotokerschi.at Überfall bei Maturafeier Bankomat-Coup geht schief – Maturant wird überfallen Nach einer Bankomatsprengung flüchteten Täter zu einer Maturafeier. Dort bedrohten sie Jugendliche mit einem Messer und raubten ein Auto. Von Österreich Heute 13.10.2026, 16:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wollten eigentlich nur ihren Schulabschluss feiern, plötzlich standen sie mutmaßlichen Bankomatsprengern gegenüber. Für mehrere Maturanten in Gmunden (OÖ) wurde eine Feier zum Albtraum. Die Männer waren auf der Flucht, bedrohten Jugendliche mit einem Messer und forderten ein Auto.

Der Vorfall ereignete sich am 16. Mai 2025. Zuvor hatten die Täter einen Bankomaten in einem Einkaufszentrum gesprengt. Doch der Coup ging schief: Bei der Explosion wurde auch ihr Fluchtauto schwer beschädigt. Die Männer mussten zu Fuß flüchten.

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Frauen mit Messer bedroht

Nur wenige Hundert Meter entfernt fand gerade eine Maturafeier statt. Laut Anklage bedrohten die Flüchtigen zunächst zwei junge Frauen mit einem Messer und sprühten ihnen eine ätzende Flüssigkeit ins Gesicht. Ihr Versuch, ein Auto zu rauben, scheiterte allerdings.

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Daraufhin nahmen sie weitere Maturanten ins Visier. Sie zwangen einen jungen Mann, den Schlüssel zum Auto seiner Eltern herauszugeben. Mit dem Wagen gelang den Tätern die Flucht. Später wurde das Fahrzeug ausgebrannt in einem Waldstück entdeckt.

Drei Männer vor Gericht

Jetzt müssen sich drei Niederländer im Alter von 36 und 37 Jahren vor Gericht verantworten. Wie der ORF Oberösterreich berichtet, beginnt der Prozess am 20. Oktober am Landesgericht Wels.

Die Bilder des Tages i ?

Den Männern werden neben dem Überfall auch mehrere Bankomatsprengungen in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien vorgeworfen. Einer der Angeklagten soll an insgesamt sieben Sprengungen beteiligt gewesen sein. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.