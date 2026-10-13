i Der Transporter brannte völlig aus. Wegen der Tunnelsperre kam es zu umfangreichen Behinderungen. FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR (KI-Collage) Feuerwehr im Dauereinsatz Langer Stau in der Stadt – Transporter brennt in Tunnel Lenker brauchten am Dienstag in Linz viel Geduld: Ein Kleintransporter hatte im A26-Tunnel zu brennen begonnen, es gab umfangreiche Behinderungen. Von Oberösterreich Heute 13.10.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 11.00 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand alarmiert. Ein technischer Defekt hatte den Lieferwagen zum Stillstand gebracht, kurz darauf begann es im Motorraum zu brennen. Der Lenker reagierte geistesgegenwärtig: Er stoppte das Fahrzeug, kontaktierte den Pannendienst und setzte nach Brandausbruch umgehend einen Notruf ab.

Bereits auf der Anfahrt war aus dem Tunnelportal dichter Rauch sichtbar. Die Linzer Berufsfeuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, unterstützt von den Freiwilligen Feuerwehren Ebelsberg, St. Magdalena und Pöstlingberg. Um zu löschen, begaben sich die Einsatzkräfte unter schwerem Atemschutz in die stark verrauchte Anlage.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Anschließend wurde das ausgebrannte Fahrzeug geborgen und aus dem Tunnel entfernt. Die Asfinag begann unmittelbar mit der Überprüfung der Einrichtung auf mögliche Schäden. Ob und wie lange die Sperre aufrechtbleibt, war zunächst unklar.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders fordernd

Der Einsatz führte zu langen Staus im Bereich des Westrings – vor allem rund um die Brücke und die Tunnelanlage. Auch der Arbeiter-Samariter-Bund war vorsorglich mit Rettungskräften vor Ort. Gegen 13 Uhr wurde der Einsatz abgeschlossen.

Fahrzeugbrände in Tunneln stellen wegen der Hitze, der beengten Platzverhältnisse und der massiven Rauchentwicklung besondere Herausforderungen dar. Positiv wurde das Verhalten aller Verkehrsteilnehmer bewertet: Der betroffene Lenker und andere Autofahrer hielten sich an die Sicherheitsvorgaben und ermöglichten so einen schnellen und sicheren Einsatzverlauf.