Riesige schwarze Rauchsäule – Brand in City-Tunnel

Eine riesige schwarze Rauchsäule war über dem Fluss zu sehen. Nachdem das Feuer ausgebrochen war, musste die Brücke – eine wichtige Verkehrsverbindung in der Landeshauptstadt – in beiden Richtungen gesperrt werden. Lenker mussten über die nahegelegene Nibelungenbrücke ausweichen, berichtet der ORF.
Laut ersten Informationen soll ein Kleintransporter Feuer gefangen haben. Offizielle Auskünfte von Polizei, Feuerwehr oder der zuständigen Asfinag lagen zunächst nicht vor. Auch ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Linz konnte auf Anfrage des Senders vorerst keine genauen Angaben zu dem Vorfall machen.
Wie lange die Sperre dauert und ob es Verletzte gibt, war zunächst unklar. Die Feuerwehr und andere Einsatzkräfte hatten jedenfalls alle Hände voll zu tun.