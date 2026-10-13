i Die Polizei zog den 17-Jährigen in Hörsching (Bez. Linz-Land) aus dem Verkehr. Thomas Lenger Probeführerschein jetzt weg Mit 90 km/h durch 30er-Zone! Junger Raser geschnappt Äußerst leichtsinnig und noch dazu gefährlich: Ein erst 17 Jahre alter Lenker ist durch eine 30er-Zone gerast. Die Polizei schnappte ihn. Von Oberösterreich Heute 13.10.2026, 09:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Es passierte am Montag gegen 18 Uhr: Der Bursch war im Ortsgebiet von Hörsching (Bez. Linz-Land) viel zu schnell auf der Frindorfer Straße in Richtung Linzer Straße unterwegs.

Das Messergebnis der Streife, die sich auf die Lauer gelegt hatte: 90 km/h und damit um satte 60 Stundenkilometer zu schnell. Denn auf dem Abschnitt sind eigentlich nur 30 km/h erlaubt.

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Die Beamten hielten den 17-Jährigen auf und kontrollierten ihn. Ihm wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen.

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Weiterfahrt untersagt und Anzeige

Der Verkehrssünder durfte nicht mehr weiterfahren. Außerdem gibt es eine Anzeige.