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Die Polizei zog den 17-Jährigen in Hörsching (Bez. Linz-Land) aus dem Verkehr.
Die Polizei zog den 17-Jährigen in Hörsching (Bez. Linz-Land) aus dem Verkehr.
Thomas Lenger
Probeführerschein jetzt weg

Mit 90 km/h durch 30er-Zone! Junger Raser geschnappt

Äußerst leichtsinnig und noch dazu gefährlich: Ein erst 17 Jahre alter Lenker ist durch eine 30er-Zone gerast. Die Polizei schnappte ihn.
Von Oberösterreich Heute
13.10.2026, 09:31
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Es passierte am Montag gegen 18 Uhr: Der Bursch war im Ortsgebiet von Hörsching (Bez. Linz-Land) viel zu schnell auf der Frindorfer Straße in Richtung Linzer Straße unterwegs.

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Das Messergebnis der Streife, die sich auf die Lauer gelegt hatte: 90 km/h und damit um satte 60 Stundenkilometer zu schnell. Denn auf dem Abschnitt sind eigentlich nur 30 km/h erlaubt.

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Die Beamten hielten den 17-Jährigen auf und kontrollierten ihn. Ihm wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen.

Weiterfahrt untersagt und Anzeige

Der Verkehrssünder durfte nicht mehr weiterfahren. Außerdem gibt es eine Anzeige.

red, 13.10.2026, 09:31
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