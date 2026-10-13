Mit 90 km/h durch 30er-Zone! Junger Raser geschnappt

Es passierte am Montag gegen 18 Uhr: Der Bursch war im Ortsgebiet von Hörsching (Bez. Linz-Land) viel zu schnell auf der Frindorfer Straße in Richtung Linzer Straße unterwegs.
Das Messergebnis der Streife, die sich auf die Lauer gelegt hatte: 90 km/h und damit um satte 60 Stundenkilometer zu schnell. Denn auf dem Abschnitt sind eigentlich nur 30 km/h erlaubt.
Die Beamten hielten den 17-Jährigen auf und kontrollierten ihn. Ihm wurde der Probeführerschein vorläufig abgenommen.
Der Verkehrssünder durfte nicht mehr weiterfahren. Außerdem gibt es eine Anzeige.