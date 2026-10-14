i Der Bauarbeiter konnte nach einem schweren Unfall seine Rechnungen nicht mehr zahlen. Die Schuldnerhilfe OÖ half. (Symbolbild) iStock, Google 59-Jähriger musste in Konkurs Schwerer Unfall, dann hat Bauarbeiter 49.000 € Schulden Ein Bauarbeiter (59) zahlte seinen Kredit jahrelang verlässlich zurück. Dann wurde er schwer verletzt – und geriet immer tiefer in Geldnot. Von Lea Strauch 14.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn das Einkommen einbricht, laufen die Rechnungen trotzdem weiter: Die Schuldnerhilfe OÖ verzeichnet heuer bisher neun Prozent mehr Hilfesuchende als im Vorjahreszeitraum. Arbeitslosigkeit, Krankheit und hohe Lebenshaltungskosten setzen den Menschen zu. "Heute" berichtete über die wachsenden Geldprobleme.

Kostenlose Hilfe bei Geldproblemen Die SCHULDNERHILFE OÖ ist eine staatlich anerkannte Schuldenberatungs- und Familienberatungsstelle mit Beratungsangeboten in Linz, Rohrbach-Berg, Freistadt, Perg und Kirchdorf an der Krems. Neben Schuldenberatung werden auch Budget-, Spielsucht- und Kaufsuchtberatung, Finanzbildung, der OÖ Finanzführerschein und das Betreute Konto angeboten. Die Angebote werden kostenlos und vertraulich angeboten. Kontakt: www.schuldner-hilfe.at [email protected] Tel. 0732 77 77 34

49.000 Euro Schulden

Wie schnell ein geregeltes Leben finanziell aus den Fugen geraten kann, zeigt ein Fall, den die Schuldnerhilfe OÖ jetzt schildert: Herr Huber (59) hat sein Leben lang als Arbeiter am Bau gearbeitet und stets gut verdient. Doch nach einem schweren Unfall geriet er in Geldnot – bei der Eröffnung seines Insolvenzverfahrens stand er mit rund 49.000 Euro Schulden da.

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Vor acht Jahren nahm Huber einen Kredit auf – für ein Auto und die Einrichtung einer neuen Mietwohnung. Die Raten zahlte er zuverlässig. Bis der Unfall alles veränderte: Er musste lange im Krankenhaus bleiben und mehrfach operiert werden. Nach und nach kamen weitere gesundheitliche Probleme dazu.

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In den ersten Jahren sprang seine Familie ein, half bei den Kreditraten und den laufenden Fixkosten. Doch die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Berufsleben zerschlug sich: Aufgrund seines Gesundheitszustands wird der 59-Jährige nicht mehr arbeiten können.

Ausweg aus der Schuldenfalle

Mit dem wesentlich geringeren Einkommen ging sich das Leben nicht mehr aus. Kreditraten und Fixkosten wurden zur unlösbaren Rechnung. Schließlich waren auch sämtliche Ersparnisse aufgebraucht. Huber wandte sich an die Schuldnerhilfe OÖ.

Gemeinsam mit der Beratungsstelle wurde seine finanzielle Situation durchgerechnet und ein Konkursantrag eingebracht. Jetzt zahlt der ehemalige Bauarbeiter einen Teil seiner Schulden zurück, kann seine laufenden Kosten wieder decken und auf einen finanziellen Neustart hinarbeiten.