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Nach einer Überdosis in Linz flog ein mutmaßlicher Handel mit 1.000 Fentanyl-Pflastern auf. (Symbolbild)
Nach einer Überdosis in Linz flog ein mutmaßlicher Handel mit 1.000 Fentanyl-Pflastern auf. (Symbolbild)
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Vier Festnahmen

Überdosis führt Polizei zu Fentanyl-Drogenring

Nach einer Überdosis in Linz flog ein mutmaßlicher Handel mit 1.000 Fentanyl-Pflastern auf. Vier Personen wurden festgenommen.
Von Newsdesk Heute
13.10.2026, 19:33
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Eine Überdosis bei einem 29-Jährigen hat in Linz Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Drogenring ausgelöst. Die Polizei stieß dabei auf einen schwunghaften Handel mit Fentanyl-Pflastern. Insgesamt vier Personen wurden festgenommen.

Ausgangspunkt war ein Vorfall im Juli 2026, bei dem ein 29-jähriger Linzer eine Überdosis erlitten hatte. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen geriet ein 38-jähriger Rumäne aus Linz ins Visier der Polizei. Auch mehrere seiner Familienangehörigen sollen in die Geschäfte verwickelt gewesen sein.

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Rund 1.000 Pflaster im Umlauf

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Verdächtigen über einen längeren Zeitraum Fentanyl-Pflaster, die ursprünglich ärztlich verschrieben worden waren, weitergegeben und mit Gewinn verkauft haben. Insgesamt sollen auf diese Weise rund 1.000 Pflaster in Umlauf gebracht worden sein.

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Neben dem 29-jährigen Linzer und dem 38-jährigen Rumänen wurden auch dessen 54-jährige Mutter sowie seine 62-jährige Tante festgenommen. Die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen illegalen Handel laufen.

red, 13.10.2026, 19:33
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