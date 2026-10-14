Wilder Crash mit Lkw – Porsche ist jetzt Totalschaden

Die Kollision passierte auf der A25 im Welser Stadtteil Puchberg: Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Motorhaube des Sportwagens in die Höhe gehoben, die Airbags lösten aus.
Zwei Feuerwehren, Rettung, Notarzt, Autobahnpolizei und der Asfinag-Streckendienst eilten zur Unfallstelle. Das Auto wurde zwar schwer beschädigt, die Frau war aber zum Glück nicht eingeklemmt.
Nach der Erstversorgung schafften sie die Helfer aus dem Wrack. Die Feuerwehrler sicherten die Unglücksstelle ab.
Die Autobahn war in Richtung Knoten Haid zwischen der Abfahrt und der Auffahrt Wels-Nord aus Wels kommend für rund eine Stunde nur auf einer Spur passierbar. Kurzzeitig kam es auch zu einer Sperre.