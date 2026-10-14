i Der Sportwagen wurde bei der Kollision mit dem Lkw schwer beschädigt. laumat/Matthias Lauber Lenkerin verletzt Wilder Crash mit Lkw – Porsche ist jetzt Totalschaden Wilder Crash am Mittwochvormittag auf der Welser Autobahn: Eine Lenkerin krachte gegen einen Lkw. Der Porsche der Frau ist jetzt ein Totalschaden. Von Oberösterreich Heute 14.10.2026, 11:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kollision passierte auf der A25 im Welser Stadtteil Puchberg: Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Motorhaube des Sportwagens in die Höhe gehoben, die Airbags lösten aus.

Zwei Feuerwehren, Rettung, Notarzt, Autobahnpolizei und der Asfinag-Streckendienst eilten zur Unfallstelle. Das Auto wurde zwar schwer beschädigt, die Frau war aber zum Glück nicht eingeklemmt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach der Erstversorgung schafften sie die Helfer aus dem Wrack. Die Feuerwehrler sicherten die Unglücksstelle ab.

Die Bilder des Tages i ?

Nur eine Spur frei

Die Autobahn war in Richtung Knoten Haid zwischen der Abfahrt und der Auffahrt Wels-Nord aus Wels kommend für rund eine Stunde nur auf einer Spur passierbar. Kurzzeitig kam es auch zu einer Sperre.