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Der Sportwagen wurde bei der Kollision mit dem Lkw schwer beschädigt.
Der Sportwagen wurde bei der Kollision mit dem Lkw schwer beschädigt.
laumat/Matthias Lauber
Lenkerin verletzt

Wilder Crash mit Lkw – Porsche ist jetzt Totalschaden

Wilder Crash am Mittwochvormittag auf der Welser Autobahn: Eine Lenkerin krachte gegen einen Lkw. Der Porsche der Frau ist jetzt ein Totalschaden.
Von Oberösterreich Heute
14.10.2026, 11:16
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Die Kollision passierte auf der A25 im Welser Stadtteil Puchberg: Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Motorhaube des Sportwagens in die Höhe gehoben, die Airbags lösten aus.

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Nach der Erstversorgung schafften sie die Helfer aus dem Wrack. Die Feuerwehrler sicherten die Unglücksstelle ab.

Nur eine Spur frei

Die Autobahn war in Richtung Knoten Haid zwischen der Abfahrt und der Auffahrt Wels-Nord aus Wels kommend für rund eine Stunde nur auf einer Spur passierbar. Kurzzeitig kam es auch zu einer Sperre.

red, 14.10.2026, 11:16
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