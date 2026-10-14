i Steyrer, die in der Waldrandsiedlung wohnen, müssen derzeit aufpassen. (Symbolbild) iStock (Symbol) Stadt warnt Bevölkerung "Nur abgekocht verwenden" – Wasser ist verunreinigt Die Bevölkerung von Steyr muss aufpassen: Im Trinkwasser wurden Bakterien gefunden. Die Stadt rät jetzt dringend zum Abkochen. Von Oberösterreich Heute 14.10.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einer Routineüberprüfung haben die Stadtbetriebe festgestellt, dass das Wasser in einem Hochbehälter geringfügig mit Enterokokken verunreinigt ist. Betroffen ist das Gebiet der Waldrandsiedlung.

Der Magistrat von Oberösterreichs drittgrößter Stadt (rund 38.000 Einwohner) appelliert an die betroffenen Bewohner: das Wasser bis voraussichtlich Freitag, 12 Uhr, nur trinken, wenn es zuvor mindestens drei Minuten abgekocht wurde.

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In diesem Gebiet in Steyr soll das Wasser abgekocht werden. 731 Personen sind betroffen. Magistrat Steyr

Das Team der Stadtbetriebe arbeitet mit Hochdruck daran, die Ursache der Verunreinigung zu finden und das Problem zu lösen. Die Aufhebung des Abkochgebotes wird separat verlautbart.

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Abkochgebot: Das Leitungswasser mindestens drei Minuten sprudelnd aufkochen und dann langsam über zehn Minuten abkühlen.

Zum Trinken und zur Zubereitung von Nahrungsmitteln nur abgekochtes Leitungswasser verwenden.

Auch zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Wasser verwenden.

Das Wasser kann zum Duschen oder Wäschewaschen mit der Maschine ohne Einschränkung verwendet werden.

Auch beim Geschirrspülen mit der Maschine ist kein Abkochen erforderlich; die Temperatur beim Nachspülen sollte jedoch mindestens 80 °C erreichen.

Auch beim Geschirrspülen mit der Maschine ist kein Abkochen erforderlich; die Temperatur beim Nachspülen sollte jedoch mindestens 80 °C erreichen. Für die Toilettenspülung und für die allgemeine häusliche Reinigung kann das Leitungswasser uneingeschränkt verwendet werden.

Bei allen anderen Behältern wurde keine Verunreinigung festgestellt. Das Wasser kann daher bedenkenlos getrunken werden.