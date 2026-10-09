"Game of Thrones" erobert jetzt auch die Küche

Die Welt von Westeros hält Einzug in die Küche. Das deutsche Unternehmen "Ankerkraut" bringt gemeinsam mit Warner Bros. Discovery eine Gewürzkollektion zur Serie "Game of Thrones" auf den Markt.

Die drei Mischungen orientieren sich an den Häusern Targaryen, Lannister und Stark.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die neuen Produkte tragen die Namen "Dragon’s Breath", "Lion’s Roar" und "Wolves’ Feast". Verkauft werden sie in den für Ankerkraut typischen Gläsern mit Korkdeckel. Zusätzlich gibt es eine Geschenkbox, in der alle drei Sorten enthalten sind.

Scharfe Mischung für Targaryen-Fans

"Dragon’s Breath" ist dem Haus Targaryen gewidmet und fällt entsprechend feurig aus. Die Mischung enthält unter anderem zerkleinerte Chilis, schwarzen Pfeffer, Bhut-Jolokia-Chili, Piment, geräucherte Jalapeños und geräuchertes Salz.

Ankerkraut

Mit der besonders scharfen Bhut-Jolokia-Chili dürfte sich diese Variante vor allem an Menschen richten, die beim Essen ordentlich Schärfe vertragen.

Würzig und leicht süß

Deutlich milder fällt "Lion’s Roar" aus. Die Mischung ist an das Haus Lannister angelehnt und für Gerichte mit Huhn oder Schweinefleisch vorgesehen. Verarbeitet werden Senfmehl, Meersalz, Rohrohrzucker, Honigpulver, Knoblauch, Paprika, Zwiebeln, Kreuzkümmel und Knollensellerie.

Ankerkraut

Durch Zucker und Honigpulver bekommt die Gewürzmischung neben den herzhaften Zutaten auch eine süßliche Note.

Haus Stark bekommt ein Gewürzsalz

Die dritte Sorte trägt den Namen "Wolves’ Feast" und bezieht sich auf das Haus Stark. Dabei handelt es sich um ein vergleichsweise schlicht zusammengestelltes Gewürzsalz aus Meersalz, schwarzem Pfeffer, Zwiebeln und Knoblauch.

Ankerkraut

Anders als die beiden anderen Mischungen ist "Wolves’ Feast" nicht auf bestimmte Fleischsorten ausgerichtet und kann für unterschiedliche Gerichte verwendet werden.

Wer alle drei Varianten haben möchte, kann sie gemeinsam in einer "Game of Thrones"-Box kaufen. Auf der Verpackung steht in Anlehnung an den bekannten Satz "Winter is coming" der Spruch "Flavor is coming".