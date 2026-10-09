i Lidl Österreich startet die "Lidl Punkte" istock (Symbolbild) Änderung in allen Filialen Lidl überrascht jetzt alle Kunden mit neuem System Lidl Österreich führt ein neues Punktesystem ein. Kunden können ihre Einkäufe künftig gegen über 270 Prämien eintauschen, darunter eine Vignette. Von André Wilding 09.10.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kostenlose Jahresvignette, Gratis-Produkte oder Einkaufsgutscheine: Lidl Österreich erweitert seine Lidl Plus App um ein neues Treueprogramm. Mit den sogenannten "Lidl Punkten" können Kunden ab sofort bei jedem Einkauf Punkte sammeln und diese gegen verschiedene Belohnungen eintauschen.

Zum Start des Programms gibt es außerdem ein Geschenk: Jeder Nutzer erhält 70 Punkte gutgeschrieben.

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Jahresvignette um 1.000 Punkte

Mehr als 270 verschiedene Belohnungen stehen im neuen Punktesystem zur Auswahl. Die Kunden können selbst entscheiden, wann sie ihre Punkte einlösen und welche Prämie sie dafür haben möchten.

Eine Kaisersemmel gibt es beispielsweise bereits für 20 Punkte. Wer länger sammelt, kann sich eine kostenlose Jahresvignette sichern. Dafür sind 1.000 Lidl Punkte notwendig.

Zusätzlich sollen regelmäßige Aktionen das Sammeln erleichtern. Bei sogenannten "Punkte-Boostern" können Kunden etwa doppelte Punkte erhalten.

So funktioniert das neue Punktesystem

Die Punkte werden bei jedem Einkauf über die Lidl Plus App gesammelt. Anschließend lassen sie sich im Punktestore gegen Gratis-Artikel, Euro-Gutscheine oder andere Prämien eintauschen.

Das neue Angebot ergänzt die bereits bestehenden Vorteile der App. Die bisherigen Lidl Plus Rabatte und persönlichen Gutscheine bleiben weiterhin verfügbar.

Mehr als zwei Millionen nutzen die App

Laut Lidl verwenden bereits mehr als zwei Millionen Kunden in Österreich die Lidl Plus App.

Martin Alles, CCO von Lidl Österreich, erklärt die Erweiterung: "Mit den Lidl Punkten gehen wir den nächsten Schritt in der Evolution von Lidl Plus."

Das Unternehmen will seinen Kunden damit zusätzliche Möglichkeiten bieten, beim Einkaufen zu sparen.

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Wer die Lidl Plus App bereits verwendet, kann ab sofort zusätzlich Punkte sammeln. Mit den 70 geschenkten Startpunkten reicht das Guthaben beispielsweise schon für drei Kaisersemmeln.