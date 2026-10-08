StartseiteNachrichtenWirtschaft
Tchibo läutet mit einem neuen Angebot den Herbst ein. Auch eine limitierte Porzellantassen-Edition kommt.
Tchibo läutet mit einem neuen Angebot den Herbst ein. Auch eine limitierte Porzellantassen-Edition kommt.
Tchibo / Paul Breuss
Herbstliche Überraschung

Tchibo rüstet auf! Das landet ab sofort in den Tassen

Neues Angebot in den Filialen: Tchibo bringt ein Angebot speziell für die kühlere Jahreszeit in die Stores. Was angeboten wird und was es kostet.
Team Wirtschaft
Von Team Wirtschaft
08.10.2026, 15:07
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Tchibo stellt ab sofort das Sortiment in den CoffeeBars sowie bei den Kapseln um. Im Zentrum steht der Pumpkin Spice Latte.

Mehr zum Thema

Neue Spezialitäten in den Filialen

In den CoffeeBars setzt sich der international gehypte Pumpkin Spice Latte aus Espresso, Kürbis-Gewürz-Sirup und Milchschaum zusammen. Die Kaffeespezialität kostet 4,90 Euro und wird bis 29. November 2026 angeboten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Zusätzlich führt der Röster den Caramello ein: einen Latte Macchiato mit Karamellsirup, einer Schlagobershaube und Karamell-Topping. Dieser ist ebenfalls um 4,90 Euro erhältlich, bleibt jedoch bis März 2027 im Programm.

Auch interessant

Melange oder Cappuccino? So trinken Wiener ihren Kaffee
Trotz Teuer-Schock: Lust auf Kaffee bleibt ungebrochen
Pausenreport: Wann Österreich zum Kaffee greift

Kapseln für zu Hause und limitierte Tassen

Für Kapselmaschinen kommen zwei limitierte Cafissimo-Sorten in den Handel: Der Espresso Pumpkin Spiced verbindet Espresso mit Kürbisnoten sowie den Gewürzen Zimt, Nelken und Kardamom. Bei der zweiten Sorte, dem Espresso Maple & Pecan, treffen Ahornsirup und Pekannuss-Noten auf Espresso. Beide Varianten kosten 4,49 Euro pro 10er-Packung.

Ab dem 10. November 2026 ergänzt Tchibo das Angebot um Porzellangeschirr mit orangefarbenem Streifendesign: Ein Set aus zwei Espressotassen mit Untertassen kostet 18,99 Euro, zwei Kaffeetassen mit Untertassen sind um 21,99 Euro erhältlich.

tmw,08.10.2026, 15:07
Mehr zum Thema
TchiboKaffeeHerbstDrinks

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote