i Tchibo läutet mit einem neuen Angebot den Herbst ein. Auch eine limitierte Porzellantassen-Edition kommt. Tchibo / Paul Breuss Herbstliche Überraschung Tchibo rüstet auf! Das landet ab sofort in den Tassen Neues Angebot in den Filialen: Tchibo bringt ein Angebot speziell für die kühlere Jahreszeit in die Stores. Was angeboten wird und was es kostet. Von Team Wirtschaft 08.10.2026, 15:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tchibo stellt ab sofort das Sortiment in den CoffeeBars sowie bei den Kapseln um. Im Zentrum steht der Pumpkin Spice Latte.

Neue Spezialitäten in den Filialen

In den CoffeeBars setzt sich der international gehypte Pumpkin Spice Latte aus Espresso, Kürbis-Gewürz-Sirup und Milchschaum zusammen. Die Kaffeespezialität kostet 4,90 Euro und wird bis 29. November 2026 angeboten.

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Zusätzlich führt der Röster den Caramello ein: einen Latte Macchiato mit Karamellsirup, einer Schlagobershaube und Karamell-Topping. Dieser ist ebenfalls um 4,90 Euro erhältlich, bleibt jedoch bis März 2027 im Programm.

Kapseln für zu Hause und limitierte Tassen

Für Kapselmaschinen kommen zwei limitierte Cafissimo-Sorten in den Handel: Der Espresso Pumpkin Spiced verbindet Espresso mit Kürbisnoten sowie den Gewürzen Zimt, Nelken und Kardamom. Bei der zweiten Sorte, dem Espresso Maple & Pecan, treffen Ahornsirup und Pekannuss-Noten auf Espresso. Beide Varianten kosten 4,49 Euro pro 10er-Packung.

Die Bilder des Tages i ?

Ab dem 10. November 2026 ergänzt Tchibo das Angebot um Porzellangeschirr mit orangefarbenem Streifendesign: Ein Set aus zwei Espressotassen mit Untertassen kostet 18,99 Euro, zwei Kaffeetassen mit Untertassen sind um 21,99 Euro erhältlich.