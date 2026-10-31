Vier Schwerverletzte bei Horror-Crash auf der B 122

Schwerer Frontalcrash im Bezirk Amstetten: Am Samstag kurz nach 12 Uhr prallten auf der Voralpenstraße (B 122) zwischen Aschbach-Markt und Krenstetten zwei Autos aus bislang unbekannter Ursache zusammen. Fünf Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Unter den Schwerverletzten ist auch ein 14-jähriges Mädchen.
Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass mehrere Insassen in den Fahrzeugen eingeklemmt wurden. Einsatzkräfte mussten sie mit hydraulischem Rettungsgerät aus den Wracks befreien. Neben der Feuerwehr Krenstetten waren auch die Feuerwehren Biberbach und Aschbach-Markt an der Menschenrettung beteiligt.
Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte zum Unfallort aus. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen des Roten Kreuzes und einem Notarzt wurden auch die drei Rettungshubschrauber Christophorus 2, Christophorus 10 und Christophorus 15 alarmiert.
Die Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Amstetten, St. Pölten und Linz gebracht. Die Polizei war ebenfalls vor Ort.
Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Voralpenstraße für den Verkehr gesperrt werden. Die Ursache für den Frontalzusammenstoß ist noch unbekannt.