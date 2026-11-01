i Modehaus Steinecker Steinecker Niederösterreich Millionen-Investition in Traditions-Modehaus Steinecker Moden investierte drei Millionen Euro in den Ausbau seines Stammhauses in Randegg. Bei der Eröffnung gab es prominenten Besuch. Von Niederösterreich Heute 01.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer Investition von rund drei Millionen Euro hat das Familienunternehmen Steinecker Moden sein Stammhaus in Randegg (Bezirk Scheibbs) erweitert und modernisiert. Rund 1.000 Quadratmeter kamen dazu, die gesamte Betriebsfläche umfasst nun mehr als 4.000 Quadratmeter. Bei der feierlichen Eröffnung am 23. Oktober waren zahlreiche prominente Gäste vertreten.

Mikl-Leitner und Tanner bei Eröffnung

Unter den Ehrengästen befanden sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP), Wirtschaftskammer-NÖ-Präsident Wolfgang Ecker sowie Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger (ÖVP).

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Steinecker Moden: Millionen-Investition in Erweiterung i ?

Das neu gestaltete Modehaus bietet ein umfangreiches Sortiment an Braut-, Bräutigam- und Festtagsmode. Auch der im Gebäude untergebrachte SPAR-Markt wurde modernisiert und um zusätzliche Lager- und Anlieferungsflächen erweitert. Für die 99 Beschäftigten am Standort wurden die Arbeitsbereiche verbessert.

Bezirkshauptmann Johann Seper, Bürgermeister Manfred Wieser, Prokurist Matthias Seifert, Paul Steinecker, Ministerin Klaudia Tanner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gottfried Steinecker und Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker (v.l.) Steinecker

Familienbetrieb mit 116 Jahren Geschichte

Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1910 zurück. Damals begann alles mit einem Wirtshaus und einer Greißlerei in Randegg. Heute beschäftigt Steinecker Moden österreichweit rund 270 Mitarbeiter und betreibt insgesamt elf Standorte, darunter vier Hochzeitshäuser.

Geschäftsführer Gottfried Steinecker führt den Familienbetrieb, in dem mit Paul Steinecker bereits die fünfte Generation mitarbeitet.

Bürgermeister Manfred Wieser bezeichnete die Investition als einen "Lotto-Doppel-Jackpot mit Zusatzzahl für Randegg". Auch Landeshauptfrau Mikl-Leitner würdigte den unternehmerischen Mut und das klare Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Niederösterreich.

Bei der Eröffnungsfeier wurde zudem der langjährige Haustechniker und Sicherheitsbeauftragte Helmut Riedler für sein Engagement besonders gewürdigt. Den kulinarischen Abschluss gestalteten unter anderem Schüler der HLW Amstetten gemeinsam mit regionalen Produzenten.