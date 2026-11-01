i 5 Verletzte bei Krenstetten – Feuerwehr rettete Personen aus deformierten Wrack Bfkdo Amstetten / FF Krenstetten Auch Kinder betroffen 3 Helis im Einsatz! Crash mit 5 teils Schwerverletzten Ein schwerer Unfall auf der B122 im Bezirk Amstetten forderte fünf Verletzte, darunter zwei Kinder. Drei Rettungshubschrauber standen im Einsatz. Von Erich Wessely 01.11.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag (31. Oktober) gegen 12 Uhr auf der B122 zwischen Aschbach-Markt und Krenstetten (Bezirk Amstetten). Zwei Autos kollidierten, fünf Menschen wurden verletzt – vier davon schwer. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus "Heute" berichtete bereits hier, nun gibt es weitere Details.

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17-Jähriger geriet auf Gegenfahrbahn

Laut Polizei war ein 17-Jähriger mit seinem 19-jährigen Bruder am Beifahrersitz in Richtung Amstetten unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve dürfte der junge Lenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und der feuchtnassen Fahrbahn ins Schleudern geraten sein. Sein Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Auto eines 45-Jährigen.

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In diesem Fahrzeug befanden sich auch dessen 14-jähriger Sohn und seine zehnjährige Tochter. Der Wagen des 17-Jährigen landete im Straßengraben, das andere Auto blieb auf der Fahrbahn stehen.

Feuerwehr musste Insassen herausschneiden

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge schwer beschädigt. Die Feuerwehr musste alle fünf Insassen mit hydraulischem Rettungsgerät aus den deformierten Wracks befreien. Rund 40 Feuerwehrmitglieder standen laut Feuerwehrangaben im Einsatz.

Vier Personen erlitten schwere Verletzungen, eine weitere wurde leicht verletzt. Neben mehreren Rettungswagen und Notarztteams wurden auch drei Rettungshubschrauber (Christophorus 2, 10 und 15) alarmiert.

Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Amstetten, Kepler Universitätsklinikum Linz, UKH Linz und Universitätsklinikum St. Pölten gebracht bzw. geflogen.

B122 drei Stunden gesperrt

Für die aufwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B122 zwischen Aschbach-Markt und Krenstetten von 12 bis 15 Uhr vollständig gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.