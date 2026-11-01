"Kein Personal" – Wirt kann nicht mehr jeden Tag öffnen

Seit mehr als 25 Jahren ist der Heurigenwirt "Zum Koarl" in Maissau (Bezirk Hollabrunn) eine beliebte Anlaufstelle für Liebhaber bodenständiger Hausmannskost. Doch jetzt macht der Personalmangel dem Traditionsbetrieb zu schaffen. Wirt Karl Aigner muss sein Lokal an einem zusätzlichen Tag geschlossen halten.
Auf dem aktuellen Wochenmenüplan findet sich für Samstag, den 31. Oktober, eine deutliche Botschaft: "Wegen Personalmangel! Ruhetag!!", steht dort in großen Buchstaben. Auch am Mittwoch, 28. Oktober, war bereits ab 14 Uhr Ruhetag angesagt. An den übrigen Tagen standen wie gewohnt warme Speisen auf der Karte.
Karl Aigner betreibt das Lokal "Zum Koarl" seit dem Jahr 2000. Was einst als einfache Buschenschänke begann, entwickelte sich zu einer Gaststätte mit ganztägiger warmer Küche. Bekannt ist das Lokal vor allem für seine Hausmannskost und das gemütliche, ländliche Ambiente.
Die Gaststube bietet Platz für rund 80 Personen, dazu kommt eine Terrasse mit Blick über das Schmidatal. Neben Mittagsmenüs und Heurigenschmankerln werden auch Mehlspeisen und regionale Weine angeboten. Zudem bietet der Betrieb Catering für Feiern und Veranstaltungen an.
Wie es mit den Öffnungszeiten weitergeht und ob der zusätzliche Ruhetag zur Dauerlösung wird, geht aus dem aktuellen Wochenplan nicht hervor.
Mit dem Problem steht der Wirt nicht alleine da. Wie der ORF Niederösterreich bereits im Mai berichtete, kämpfen zahlreiche Gastronomiebetriebe mit fehlenden Arbeitskräften. Laut AMS-Daten gab es im Vorjahr in der niederösterreichischen Beherbergung und Gastronomie rund 960 offene Stellen.
Besonders schwierig sei laut Wirtschaftskammer Niederösterreich weiterhin die Suche nach Fachkräften, wie es in dem Bericht hieß. Manche Betriebe reagieren deshalb mit verkürzten Öffnungszeiten oder kleineren Speisekarten.
Ein Gastronom aus Klosterneuburg berichtete dem ORF etwa, dass er bereits seit einem Jahr vergeblich nach einem Koch suche. Obwohl über dem Kollektivvertrag bezahlt werde, sei es schwierig, geeignetes Personal zu finden.
Auch beim "Zum Koarl" in Maissau zeigt sich nun, welche Folgen der Personalmangel für die heimische Gastronomie hat: Die Küche bleibt samstags kalt.