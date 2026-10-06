i Thomas Peschta (WkW) Klaus Schwertner (Caritas, v.l.) Denise Auer Imbiss oder Haubenlokal "Warm ums Herz": Caritas und Gastro helfen in Wien Ob Würstelstand oder Haubenlokal - jeder Wiener Betrieb kann mitmachen und durch den Verkauf von Aktionsprodukten zur Winternothilfe beitragen. Von Niklas Burger 06.10.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem erfolgreichen Pilotjahr läuft ab heute die zweite Runde von "Warm ums Herz": Wiener Gastrobetriebe und Caritas sammeln mit dem Projekt gemeinsam Spenden für Obdachlose. Pro verkauftem Aktionsprodukt gehen mindestens 50 Cent an die Winternothilfe, das Ziel sind 10.000 Euro.

So funktioniert es

Das Prinzip ist bewusst niederschwellig gehalten, denn es können Wiener Gastrobetriebe aller Art, ob Beisl oder Spitzenlokal teilnehmen und ein Aktionsprodukt festlegen. Für jedes verkaufte dieser "Warm ums Herz"-Produkte wandern mindestens 50 Cent direkt in den Spendentopf der Caritas, um die Winternothilfe in Wien abzusichern.

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Startschuss zur Aktion " Warm ums Herz" der Caritas und der Wirtschaftskammer Wien. i ?

"Die Wiener Gastronomie steht für weit mehr als gutes Essen und Trinken. Unsere Betriebe sind Orte der Begegnung, der Nähe und des Miteinanders", betont Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der WkW. Nach dem erfolgreichen Pilotjahr soll die Aktion heuer noch mehr Menschen und Betriebe erreichen.

Ein starkes Zeichen für die Gruft

Dass diese Unterstützung gerade in der kalten Jahreszeit dringend gebraucht wird, unterstreicht Caritasdirektor Klaus Schwertner. Ein besonderer Schwerpunkt der diesjährigen Aktion liegt dabei auf der Gruft, die 2026 ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Jeder gespendete Euro hilft direkt dabei, warme Mahlzeiten, Schlafplätze und die professionelle Begleitung für Menschen in akuter Not zu sichern