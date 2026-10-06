"Warm ums Herz": Caritas und Gastro helfen in Wien

Nach dem erfolgreichen Pilotjahr läuft ab heute die zweite Runde von "Warm ums Herz": Wiener Gastrobetriebe und Caritas sammeln mit dem Projekt gemeinsam Spenden für Obdachlose. Pro verkauftem Aktionsprodukt gehen mindestens 50 Cent an die Winternothilfe, das Ziel sind 10.000 Euro.
Das Prinzip ist bewusst niederschwellig gehalten, denn es können Wiener Gastrobetriebe aller Art, ob Beisl oder Spitzenlokal teilnehmen und ein Aktionsprodukt festlegen. Für jedes verkaufte dieser "Warm ums Herz"-Produkte wandern mindestens 50 Cent direkt in den Spendentopf der Caritas, um die Winternothilfe in Wien abzusichern.
"Die Wiener Gastronomie steht für weit mehr als gutes Essen und Trinken. Unsere Betriebe sind Orte der Begegnung, der Nähe und des Miteinanders", betont Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der WkW. Nach dem erfolgreichen Pilotjahr soll die Aktion heuer noch mehr Menschen und Betriebe erreichen.
Dass diese Unterstützung gerade in der kalten Jahreszeit dringend gebraucht wird, unterstreicht Caritasdirektor Klaus Schwertner. Ein besonderer Schwerpunkt der diesjährigen Aktion liegt dabei auf der Gruft, die 2026 ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Jeder gespendete Euro hilft direkt dabei, warme Mahlzeiten, Schlafplätze und die professionelle Begleitung für Menschen in akuter Not zu sichern