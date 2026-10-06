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Das Leberkäse-Fenster ist mitten in der Wiener City.
Das Leberkäse-Fenster ist mitten in der Wiener City.
Denise Auer
Bei neuem Brunch-Spot

Typisch Wienerisch: Hier kommt Leberkäs aus dem Fenster

Leberkäse ist das Wiener Fast-Food schlechthin. Der beliebte Brunch-Spot "Mae Aurel" hat nun am Stephansplatz ein eigenes "Leberkäse-Fenster".
Österreich Heute
Von Österreich Heute
06.10.2026, 05:45
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Klassisch Wienerisch! Neben trendy Matcha und französischen Croissants hat das "Mae Aurel" in der Schulerstraße 1 die beliebte Wiener Küche nicht vergessen. Eine kreative Besonderheit des neuen Standorts ist das "Leberkäse-Fenster". Drei verschiedene Semmel-Kreationen werden unkompliziert aus dem Fenster gereicht und können to-go genossen werden.

Klassisch bis pikant

Der Leberkäse ist zu 100 Prozent bio und kommt aus Niederösterreich. "Es gibt drei verschiedene Sorten", so Betriebsleiter Marcel. Eine Sorte geht immer: der klassische Leberkäse. Für alle, die es etwas schärfer wollen, gibt es den pikanten Leberkäse.

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Für alle, die es besonders reichhaltig mögen, steht der beliebte Käsleberkäse bereit.

Eindeutiger Fan-Favorit ist schon jetzt der pikante Leberkäse: "Den will jeder mal probieren, der ist immer wieder etwas anderes."

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Toppings, Oida!

Zusätzlich zum wichtigsten Inhalt, dem Leberkäse, gibt es verschiedene Toppings wie Kren, Gurkerl oder Röstzwiebel. Die drei vorgefertigten Kreationen heißen, ebenfalls typisch Wienerisch: "Alt Wien", "Oida" und "Gemma". Pro Semmel wird ein Preis von sechs Euro verlangt, geöffnet hat das Fensterl seit August.

red,06.10.2026, 05:45
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