i Wanderful Vienna am Bus Terminal in Manhattan WienTourismus/Sara Stadtmiller Entspannung statt Reisestress Wien erobert Welt! Großplakate in New York und London Schluss mit Reisestress – WienTourismus-Kampagne "Wanderful Vienna" lockt gestresste Urlauber mit wohltuender Entschleunigung in die Hauptstadt. Von Niklas Burger 05.10.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Egal ob in der Londoner Underground, im Verkehrsknotenpunkt in Toronto, auf den Werbeflächen in Manhattan oder in Südkorea: Die weltweite Plakataktion bringt das Konzept der urbanen Entschleunigung direkt in die internationalen Metropolen und wirbt parallel dazu in renommierten Lifestyle-Magazinen wie der Vogue oder dem Condé Nast Traveler für eine Auszeit an der Donau.

Wanderful Vienna in den Großstädten der Welt i ?

Das Image als Kultur- und Musikstadt ist bereits etabliert, nun setzt WienTourismus auf die außergewöhnliche Dichte an Parks, Gärten und anderen Freiräumen. Die Kampagne ist nicht nur eine Werbung für Wien und kein Selbstzweck sondern, laut Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) auch eine Investition in Arbeitsplätze, Wertschöpfung und die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.

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"Keine Stadt zum Abhaken"

Hintergrund für die neue Kampagne: Wien will sich vom klassischen Städtetourismus abheben und auch auf die Stärke der ruhigen Seiten der Stadt hinweisen, denn hier kommen beim Innehalten in Parks und anderen Freiräumen die richtige Stärke von Wien hervor. "Wien ist keine Stadt, die man nach dem Checklisten-Prinzip abhaken sollte", erklärt WienTourismus-Chef Norbert Kettner. Das Zusammenspiel der Kultur und der Lebensqualität hebt Wien im internationalen Vergleich hervor und macht es für den Tourismus attraktiv.

Bereit für deine persönliche Flanierempfehlung?

Wer sich selbst ein Bild machen will, findet auf der eigens eingerichteten Website einen Leitfaden zum Spazieren sowie ein Quiz, das je nach persönlichen Vorlieben direkt zur passenden Flaniermeile oder Park in der Stadt leitet.