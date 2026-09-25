i In Marriott Hotel in Wien findet wieder das Cheesecake-Tasting statt. Facebook/ The Marriott Vienna Erdnuss & Pumpkin Spice Gratis-Kuchen: Wiener Hotel lädt zum Cheesecake-Tasting Am Samstag gibt es im Vienna Marriott Hotel verschiedene Kreationen zum Probieren. Von Erdnuss-Karamell bis Pumpkin Spice ist einiges dabei. Von Wien Heute 25.09.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cheesecake-Fans kommen am Samstag in Wien auf ihre Kosten. Das Vienna Marriott Hotel lädt am 26. September ab 12 Uhr zum kostenlosen Cheesecake-Tasting in die Hotellobby – verkostet werden dabei mehrere neue Kreationen des Patisserie-Teams.

Unter der Leitung von Chef Patissière Denise Koppensteiner wurden für das Herbst-Tasting verschiedene Sorten entwickelt. Auf der Karte stehen unter anderem ein Erdnuss-Karamell-Cheesecake und eine Cannoli-Variante mit Ricotta und Schokostückchen.

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Pumpkin Spice und Eiszapfen

Besonders ungewöhnlich ist der sogenannte Eiszapfen-Cheesecake, der gemeinsam mit dem Österreichischen Eishockey-Verband (ÖEHV) entstanden ist. Für die Blogger-Variante zeichnet heuer Celina Hruschka alias "Genusskind" verantwortlich. Ihr Cheesecake kombiniert Pumpkin Spice mit einem Schoko-Tonka-Boden.

Alle Sorten können kostenlos probiert werden. Wer dabei ist, darf außerdem online für seinen Favoriten abstimmen. Der Sieger-Cheesecake soll anschließend bis zum nächsten Tasting im hauseigenen Garten Café angeboten werden und auch als "Pastry To Go" erhältlich sein.

Schnell sein lohnt sich

Das Tasting findet am Samstag, 26. September, ab 12 Uhr in der Hotellobby des Vienna Marriott Hotels im 1. Bezirk statt. Der Eintritt ist frei, die Plätze werden nach dem "first come, first serve"-Prinzip vergeben. Verkostet wird, solange der Vorrat reicht.