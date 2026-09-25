i Formel-1 Auto Bild: www.achimbieniek.com Tag des Sports am 26.9. Formel-1-Flair in Wien: Boxenstopp statt Sightseeing Am Samstag, 26. September wird es am Wiener Heldenplatz rasant: Allwyn bringt beim "Tag des Sports" echtes Formel-1-Feeling nach Wien. Von Lea Simecek 25.09.2026, 09:00 Anzeige Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Samstag, dem 26.09.2026 am Heldenplatz unterwegs ist, sollte einen Abstecher zum Allwyn-Stand einplanen. Dort wartet Motorsport-Action zum Selbermachen: Show Car, Buzzer Wall, Pit Stop Challenge und ein Formel-1-Quiz sorgen für Racing-Feeling mitten in der Wiener Innenstadt.

Wie schnell sind die eigenen Reflexe?

Das zeigt sich an der Buzzer Wall. Hier können Besucherinnen und Besucher ihre Reaktionsgeschwindigkeit unter Formel-1-Bedingungen testen. Wer beim Drücken schnell genug ist, kann sich außerdem einen Preis sichern.

Noch sportlicher wird es bei der Pit Stop Challenge. Zwei Teilnehmer treten gegeneinander an und müssen beim Reifenwechsel möglichst schnell sein. Wer schafft den Boxenstopp in Bestzeit? Auch bei dieser Challenge, gibt es Preise zu gewinnen.

Motorsport zum Anschauen und Mitmachen

Natürlich kommt auch das Racing-Erlebnis nicht zu kurz: Das aktuelle Show Car kann am Allwyn-Stand hautnah bestaunt werden. Beim moderierten Formel-1-Quiz können Motorsport-Fans außerdem zeigen, wie gut sie sich in der Königsklasse auskennen. Für richtige Antworten gibt es attraktive Goodies aus der McLaren/Allwyn Welt.

i ?

Ab nach Spielberg?

Ein besonderer Gewinn wartet beim Gewinnspiel. Die Teilnahme ist direkt vor Ort am Allwyn-Stand möglich. Mit etwas Glück geht es für die Gewinner 2027 zu einem Racing-Wochenende nach Spielberg. Verlost werden zwei Packages für jeweils zwei Personen, inklusive VIP-Überraschung on top.

Wer also schon immer einmal Formel-1-Feeling selbst erleben wollte, ist beim Allwyn-Stand am Tag des Sports genau richtig.

Also, am 26. September heißt es am Heldenplatz: Gas geben, Reifen wechseln, Buzzer drücken und mit etwas Glück geht es 2027 nach Spielberg.

Weitere Informationen findest du hier: https://www.tagdessports.at/