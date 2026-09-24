i An sechs Terminen findet der neue Genussmarkt statt. Google Maps "Auf Probe" 11 Stände – neuer Genussmarkt startet in Döbling In Döbling startet ein neuer Genussmarkt auf Probe. Kommt der Markt bei den Anrainern gut an, könnte er dauerhaft bleiben. Von Wien Heute 24.09.2026, 11:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Döbling bekommt der Nußdorfer Markt Zuwachs: Ab Donnerstag gibt es in der Sickenberggasse einen neuen wöchentlichen Genussmarkt. Vorerst läuft das Angebot auf Probe – bleibt es bei den Anrainern gut angenommen, könnte daraus ein fixer Markt werden.

Zum Start sind elf Stände dabei. Angeboten werden unter anderem Fisch, Fleisch und Wein. Der neue Markt soll jeden Donnerstag stattfinden und zusätzliches Leben ins Grätzl bringen.

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Sechs Termine, dann folgt Bilanz

Vorerst ist der Genussmarkt für sechs Termine bewilligt. Danach wird Bilanz gezogen. Entscheidend ist dabei auch die Meinung der Anrainer: Kommt das Angebot gut an, soll es dauerhaft bestehen bleiben.

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Die zuständige Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) sieht im traditionsreichen Nußdorfer Markt noch Potenzial. Der Standort sei durch seine gute öffentliche Anbindung grundsätzlich gut für einen Wochenmarkt geeignet.

Märkte auf Probe

Der Testbetrieb ist Teil des Wiener Konzepts "Markt auf Probe". Mehrere Märkte haben diesen Weg bereits genommen und wurden später dauerhaft eingerichtet. Dazu zählen etwa der Neubaumarkt, der Matznermarkt, der Alszeilenmarkt und der Servitenmarkt. Auch der Mazzucco-Markt in der Seestadt entstand zunächst als Testbetrieb und besteht mittlerweile seit drei Jahren.