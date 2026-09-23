i Die kostenlose Lernhilfe in Wien startet. August Lechner (Symbolbild) Mathe, Deutsch, Englisch Gratis-Lernhilfe – 10.550 Plätze für Wiener Schüler Zum Schulstart gibt es für Wiener Schüler wieder kostenlose Lernhilfe. Ab 5. Oktober können sich Kinder und Jugendliche für 1.055 Kurse anmelden. Von Wien Heute 23.09.2026, 09:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Deutsch, Mathematik oder Englisch: Insgesamt stehen im Wintersemester 1.055 Kurse für bis zu 10.550 Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Volksschüler sowie Jugendliche der Mittelschule und AHS-Unterstufe. Für Kinder, die neu Deutsch lernen, gibt es zudem das Angebot "Deutsch Start".

"Die Wiener Lernhilfe ist seit über einem Jahrzehnt ein fixer Bestandteil unserer Bildungslandschaft", sagt Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS). "Sie steht für ein Wien, in dem jedes Kind die Chance bekommt, sein Potenzial zu entfalten, unabhängig von Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten."

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Hilfe bei Hausübungen und Schularbeiten

Neben den regulären Kursen gibt es auch die VHS-Lernstationen. Dort können Schüler ohne Anmeldung vorbeikommen, wenn etwa bei den Hausübungen, bei der Vorbereitung auf eine Schularbeit oder beim Unterrichtsstoff Fragen offen sind.

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Für die Sekundarstufe 1 stehen rund 890 Kurse für bis zu 8.900 Schüler bereit. Die Kurse finden in der Regel direkt an rund 100 Wiener Schulen statt und werden einmal pro Woche abgehalten. Für Volksschüler gibt es weitere 165 Kurse mit bis zu 1.650 Plätzen an 14 VHS-Standorten.

Anmelden ab 5. Oktober

Die Lernstationen gibt es an 13 VHS-Standorten. Sie sind Montag bis Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet – eine Anmeldung ist nicht notwendig.

VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger betont: "Die Wiener Lernhilfe verbindet fachliche Unterstützung mit der Freude am Lernen. Sie bietet Kindern und Jugendlichen einen Ort, an dem Fragen gestellt werden können, Lernerfolge sichtbar werden und neues Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entsteht."

Anmelden können sich Wiener Schüler ab 5. Oktober persönlich an den VHS-Standorten oder online. Die Kurse starten am 19. Oktober.