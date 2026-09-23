i Der neue Store befindet sich ian der Ecke Neubaugasse und Lindengasse. Sabine Hertel Lauf-Treffpunkt Hier läuft was! Kultmarke eröffnet ersten Store in Wien Eine Schweizer Sportmarke bekommt erstmals einen eigenen Store in Österreich. Am Donnerstag öffnet das Geschäft in der Neubaugasse seine Türen. Von Wien Heute 23.09.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Wien unterwegs ist, kommt an den Schuhen mit den auffälligen Sohlen und dem schlichten "On"-Logo längst kaum mehr vorbei. Jetzt bekommt die Schweizer Premium-Sportmarke erstmals einen eigenen Store in Österreich. Am Donnerstag (24.9.) eröffnet On in der Neubaugasse 20 (Wien-Neubau).

Bisher waren die Schuhe und Kleidungsstücke der Marke in Österreich über den Fachhandel und online erhältlich. Mit dem neuen Geschäft setzt On nun erstmals selbst einen Fuß in den heimischen stationären Handel.

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Nicht nur klassisches Laufen im Fokus

Der Standort mitten in der beliebten Einkaufsstraße im 7. Bezirk umfasst rund 230 Quadratmeter. Angeboten werden soll dort die gesamte On-Produktwelt – von Laufschuhen über Lifestyle-Sneaker bis hin zu Bekleidung und Accessoires.

Erster On-Store in der Wiener Neubaugasse i ?

On bietet mittlerweile Produkte für deutlich mehr als klassisches Laufen an. Das Sortiment reicht von Performance Running über Trail und Outdoor bis zu Training, Tennis und Alltag. Herzstück bleiben aber die Schuhe mit der charakteristischen CloudTec-Sohle.

Inspirationen für Store aus dem Jugendstil

Beim Design des Wiener Stores hat sich das Schweizer Unternehmen von der Stadt inspirieren lassen. Farben des Wiener Jugendstils, die Fassaden Otto Wagners und das typische Grün von verwittertem Kupfer auf Wiener Dächern sollen sich im Geschäft wiederfinden.

Ganz billig ist der Einstieg in die On-Welt nicht. Viele aktuelle Modelle bewegen sich regulär ungefähr zwischen 150 und 230 Euro, spezielle Performance-Modelle können noch deutlich darüber liegen.

Dieser Schuh zählt zu den Bestsellern

Der derzeit von On als Bestseller gekennzeichnete Cloud 6 kostet im österreichischen On-Shop beispielsweise 160 Euro (wasserdichte Variante: 180 Euro) und ist als Schuh für den Alltag konzipiert. Ebenfalls als Bestseller geführt wird der Cloudsurfer 2 für 170 Euro. Er richtet sich vor allem an Läufer für alltägliche Trainingsrunden. Der stärker gedämpfte Cloudsurfer Max liegt bei 190 Euro.

Gegründet wurde On 2010 in der Schweiz. Bekannt wurde das Unternehmen vor allem durch seine ungewöhnliche Sohlenkonstruktion. Die sogenannten CloudTec-Elemente sollen beim Aufkommen dämpfen und beim Abrollen ein dynamisches Laufgefühl ermöglichen.

Treffpunkt für Lauf-Community

Inzwischen ist On in mehr als 80 Ländern vertreten und hat sich vom Laufschuh-Spezialisten zur internationalen Sport- und Lifestyle-Marke entwickelt. Auch im Tennis ist die Marke stark präsent. Das Sortiment reicht heute von Schuhen und Laufbekleidung bis zu Jacken, Hosen, Shirts, Socken, Taschen und weiterem Zubehör.

In der Neubaugasse will On allerdings nicht nur Schuhe verkaufen. Der erste Österreich-Store soll gleichzeitig als Treffpunkt für die Wiener Lauf-Community dienen. Geplant ist einmal pro Woche am Abend ein gemeinsamer Community-Run. Dabei sollen Teilnehmer unterschiedlicher Leistungsstufen gemeinsam laufen und auch neue On-Produkte ausprobieren können.