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Longines Global Champions Tour Vienna 2026
Longines Global Champions Tour Vienna 2026
Helmut Graf
Millionen Euro wert

Teure Pferde: Hochsicherheitszone vor Schönbrunn

Pferde im Wert von Millionen Euro, Bodyguards und Luxus: Bei der Longines Global Champions Tour vor Schloss Schönbrunn messen sich die besten Reiter
Wien Heute
Von Wien Heute
24.09.2026, 18:07
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Rund um Schloss Schönbrunn dreht sich noch bis Sonntag alles um die Longines Global Champions Tour. Die Stars der nächsten Tage haben ihre "Suiten" bezogen – und genießen dabei einen prächtigen Ausblick auf die Gloriette, das Turnier hat schon begonnen.

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Teure Pferde-Trucks

Viele der Pferde sind mit mehr als zehn Meter langen Luxustrucks angereist. Die Fahrzeuge kosten laut "Krone"-Bericht bis zu 800.000 Euro. Auch sonst fehlt es den vierbeinigen Stars an nichts: Komfort und hervorragendes Essen inklusive.

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Sicherheits-Schleusen

Kein Wunder, dass rund um die Pferde eine Hochsicherheitszone mit mehreren Schleusen aufgebaut wurde. Einige der Tiere, die bis Sonntag in Schönbrunn antreten, sind mehrere Millionen Euro wert. Security-Mitarbeiter sind deshalb rund um die Uhr im Einsatz. Sie bewachen die wertvollen Pferde und sind mit Pfefferspray ausgerüstet.

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Luxus auch für die Reiter

Doch nicht nur die Pferde werden verwöhnt. Direkt neben dem Reitplatz wartet auf die Sportler eine elegante Terrassen-Bar. Darunter befindet sich ein weiteres Luxus-Detail: voll automatisierte Hightech-Toiletten.

Turnier läuft bis Sonntag

Für das Großereignis entsteht unmittelbar vor dem Schloss eine komplette Turnierarena mit Tribünen, Hospitality-Bereichen und einem sogenannten GC Village. Das Village selbst ist frei zugänglich, Tickets werden erst beim Zugang zu den Tribünen kontrolliert. Das Veranstaltungsgelände ist an Turniertagen von etwa 7.30 bis 23 Uhr geöffnet.

red,24.09.2026, 18:07
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