i SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher (2.v.l.) griff zum Schlegel und eröffnete mit dem Bieranstich offiziell die Wiener Wiesn. Andreas Tischler / Vienna Press Im Prater O'zapft is! Jetzt startet die große Wiesn-Gaudi in Wien Dirndl raus, Lederhose an: Die Wiener Kaiser Wiesn ist eröffnet. Mit Festzug, Segnung und traditionellem Bieranstich startete das Oktoberfest. Von Wien Heute 25.09.2026, 06:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Kaiserwiese im Wiener Prater heißt es wieder: "O'zapft is!" Am Donnerstag wurde die Wiener Kaiser Wiesn 2026 offiziell eröffnet. Bis einschließlich 11. Oktober verwandelt sich das Gelände beim Riesenrad in eine riesige Partyzone mit Tracht, Bier, Schmankerln und jeder Menge Live-Musik.

Die Dimensionen sind beachtlich: An 18 Veranstaltungstagen stehen rund 150 Konzerte mit knapp 2.000 Musikern auf dem Programm. Gefeiert wird in drei großen Festzelten, fünf Almen und im Wiesn Dorf.

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Festzug durch den Wiener Prater

Los ging es bereits am Vormittag bei Kolariks Luftburg. Von dort zog der traditionelle Festzug mit Pferdekutsche, Musikkapellen, Volkstanzgruppen und zahlreichen Trachtenträgern durch den Prater bis zur Kaiserwiese.

Dort nahm Dompfarrer Toni Faber die traditionelle Segnung vor. Anschließend griff SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher zum Schlegel und eröffnete mit dem Bieranstich offiziell die fünfte Wiener Kaiser Wiesn.

Dompfarrer Toni Faber (3.v.l.) nahm die Segnung vor. Andreas Tischler / Vienna Press

Volles Musikprogramm zum Start

"Wenn es nach Monaten der Vorbereitung endlich O'zapft is heißt, die Musik spielt und die Kaiserwiese voller Lebensfreude ist, dann ist das für uns jedes Jahr ein ganz besonderer Moment", so Wiesn-Geschäftsführer Johann Pittermann.

Bereits am Eröffnungstag geht es musikalisch ordentlich zur Sache. Im Gösser Zelt stehen unter anderem der Gösser Musikverein, Die Edlseer und am Abend Die Lauser auf der Bühne. Im Wiesbauer Zelt spielen die Polizeimusik Wien, Die jungen Zillertaler und die Dirndl Rocker. Im Nordic Spirit Kaiser Zelt sorgen am Abend BEngelS reloaded für Stimmung.

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Wiesn Dorf ist gratis

Auch am ersten Wochenende wird durchgefeiert. Am Freitag, 25. September, steht der Burgenland-Tag auf dem Programm, am Samstag folgt der Niederösterreich-Tag, am Sonntag der Oberösterreich-Tag. Mit dabei sind unter anderem Die Krochledern, Party Krainer, Mountain Crew, Die MarchViertler, die Pepi Heuchler Band und BlechRevolution. Die Lauser sind gleich an mehreren Abenden im Einsatz.

Wer keine Karten für eines der Festzelte hat, kann trotzdem Wiesn-Luft schnuppern. Das Wiesn Dorf ist täglich ab 12 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Rund 30 Standln bieten Essen, Getränke und Handwerk. Dazu gibt es Volkstanz, Blasmusik und weitere Live-Auftritte.

Familien-Programm am Sonntag

Am Sonntag richtet sich das Programm besonders an Familien. Neben den großen Abendveranstaltungen sind während der 18 Tage außerdem Schlagernachmittage, Seniorentage, die Raiffeisen Studi Wiesn, eine Prater-Dome-Party und die Radio Arabella Single Wiesn geplant. Einige Festzeltabende sind laut Veranstalter bereits ausverkauft, für zahlreiche andere Termine gibt es noch Tickets und Tischreservierungen.