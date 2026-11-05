i Von 20. November bis 23. Dezember verwandelt sich der Rathausplatz wieder in einen märchenhaften Christkindlmarkt. Christian Krückel Eröffnung steht bevor Christkindlmarkt in St. Pölten: Das alles ist heuer neu Ab 20. November verwandelt sich St. Pöltens Rathausplatz in ein Weihnachtsparadies. Auf Besucher warten Perchten, Kutschen und ein großer Christbaum. Von Victoria Carina Frühwirth 05.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In St. Pölten wird es bald richtig weihnachtlich! Von 20. November bis 23. Dezember verwandelt sich der Rathausplatz wieder in einen märchenhaften Christkindlmarkt. Mit Glühwein, Maroni, Musik und zahlreichen Attraktionen für Kinder soll die Innenstadt zum Advent-Hotspot werden.

25 Meter hoher Christbaum als Blickfang

Das Herzstück des Weihnachtsmarktes steht bereits: Eine rund 50 Jahre alte Fichte von der Familie Schweiger aus der Gemeinde Ramsau schmückt heuer den Rathausplatz. Der Baum wiegt stolze 3,8 Tonnen und misst rund 25 Meter. Etwa 20 Meter davon ragen über den Platz.

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Weihnachtsmarkt in Sankt Pölten i ?

Am 20. November um 17 Uhr wird der Christbaum bei der offiziellen Eröffnung erstmals feierlich beleuchtet. Der Markt selbst öffnet bereits um 12 Uhr. "Der Christkindlmarkt am Rathausplatz ist ein fixer Bestandteil der Vorweihnachtszeit in St. Pölten und ein beliebter Treffpunkt für alle Generationen. Er bringt Menschen zusammen, lädt zum Verweilen und Genießen ein und trägt gemeinsam mit der weihnachtlich geschmückten Innenstadt dazu bei, dass unsere Stadt in besonderem Glanz erstrahlt", freut sich Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) schon jetzt.

Perchten, Nikolaus und Weihnachtskutsche

Für ordentlich Wirbel sorgt am 7. Dezember die große Perchtenshow der Oldtown Demons vor der Franziskanerkirche. Bereits am 6. Dezember schaut der Nikolaus zwischen 17 und 18 Uhr am Rathausplatz vorbei.

Ein weiteres Highlight wartet auf Pferdefans: Am 28. und 29. November sowie am 11. und 12. Dezember ziehen festlich geschmückte Norikerpferde eine Weihnachtskutsche durch die Innenstadt. Mitfahren ist gegen eine freiwillige Spende möglich. Auch musikalisch wird einiges geboten. Von Donnerstag bis Samstag sorgen Auftritte auf der Bühne für Adventstimmung. Jeden Adventsonntag erklingen um 18 Uhr Jagdhörner aus dem Bürgermeisterzimmer.

Kinder schreiben Briefe ans Christkind

Für die jüngsten Besucher gibt es eine eigene Kinderwerkstatt mit Keksebacken, Basteln und Malen. Freitags schaut Eisbär "Flocki" vorbei, samstags kommt das Weihnachtsengerl. Auch der Kasperl tritt regelmäßig auf.

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Besonders spannend: Kinder können Briefe ans Christkind schreiben. Jeden Samstag werden zwei Briefe ausgelost. Die Gewinner erhalten jeweils 100 Euro in St. Pöltner Einkaufsgutscheinen. Zusätzlich sind an den Adventsamstagen Elfen in der City Shopping Promenade unterwegs und basteln mit den Kindern.

Die Bilder des Tages i ?

2.400 Euro für Menschen in Not

Weihnachten steht in St. Pölten auch im Zeichen der Nächstenliebe. Ab 1. Dezember werden im Rathaus wieder 24 Adventfenster beleuchtet, die von Kindergärten und Volksschulen gestaltet werden. Jedes Fenster wird von einem Unternehmen mit 100 Euro unterstützt. Insgesamt kommen so 2.400 Euro für St. Pöltner in Notlagen zusammen.

Das sind die Öffnungszeiten (20. Nov. bis 23. Dez.): Montag bis Donnerstag: 16 bis 21 Uhr

Freitag bis Sonntag: 13 bis 21 Uhr

Kunsthandwerksstände: täglich bis 20 Uhr

Christbaumverkauf vor der Franziskanerkirche: 12. bis 23. Dezember, täglich von 8 bis 18 Uhr

Wer sich den Weihnachtszauber nicht entgehen lassen will, hat also mehr als einen Monat Zeit. Und wer seinen Christbaum noch nicht daheim stehen hat, kann diesen gleich beim Adventbesuch besorgen.