i Gerade sonnige, kältere Tag sorgen für mehr Fruktan im Gras, was wiederum die Stoffwechselerkrankung "Hufrehe" bei Pferden begünstigt. Der hohe Zuckeranteil sollte durch eine langsame Umstellung auf Heu vermieden werden. Getty Images (Symbolbild) 22 Gläubiger betroffen Millionenpleite! Bekannte Dressurpferde-Firma insolvent Die Wagner Dressage Horses GmbH ist insolvent. Das Unternehmen hat 10,3 Millionen Euro Schulden und will sich nun sanieren. Von Victoria Carina Frühwirth 04.11.2026, 20:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionenpleite in Niederösterreich! Über das Vermögen der Wagner Dressage Horses GmbH wurde am Mittwoch, 4. November, am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform.

Das Unternehmen ist auf die Zucht und den Verkauf hochwertiger Dressurpferde spezialisiert. Ein zweites Standbein ist der An- und Verkauf von Immobilien. Als geschäftsführende Gesellschafterin scheint laut Firmenbuch Dr. Susanna Wagner auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Immobilienverkäufe verzögerten sich

In die finanzielle Schieflage geriet die Firma vor allem durch gestiegene Kosten und Verzögerungen bei geplanten Immobilienverkäufen. Dadurch fehlte schließlich das nötige Geld, um die laufenden Ausgaben zu bezahlen.

Gespräche mit potenziellen Investoren und Kapitalgebern brachten keine Lösung. Der Gang zum Insolvenzgericht war damit nicht mehr abzuwenden.

10,3 Millionen Euro Schulden

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 10,3 Millionen Euro. Insgesamt sind 22 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen keine. Trotz der Millionenpleite soll der Betrieb fortgeführt werden. Geplant ist ein Sanierungsplan, der den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent bietet. Sie sollen somit ein Fünftel ihrer anerkannten Forderungen zurückerhalten.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Entscheidung fällt im Jänner

Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 2. Dezember 2026 anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 16. Dezember am Landesgericht Korneuburg statt.

Die Bilder des Tages i ?

Am 27. Jänner 2027 wird es dann ernst: An diesem Tag sollen die Gläubiger über den Sanierungsplan abstimmen. Ob die Pferde-Firma damit den Weg aus der Millionenpleite schafft, ist noch offen.