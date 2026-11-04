i ÖVP Niederösterreich mit Kritik an Bildungsminister Wiederkehr VPNÖ Wirbel um Schulen VPNÖ rechnet mit Bildungsminister Wiederkehr ab Die ÖVP NÖ übt scharfe Kritik an Neos-Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Besonders die Verteilung zusätzlicher Lehrkräfte sorgt für Ärger. Von Elena Lick 04.11.2026, 16:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die VPNÖ schießt scharf gegen Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und wirft ihm mangelnde Praxisnähe sowie zusätzliche Bürokratie an Schulen vor. Seine "Bürokratiemonster" sorgen für Ärger und eine ungerechte Verteilung von Ressourcen.

"Halloween ist vorbei, aber Bildungsminister Wiederkehrs Bürokratiemonster treibt in der Bildungspolitik nach wie vor sein Unwesen", kritisieren VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner und Bildungssprecher René Lobner.

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VPNÖ übt Kritik an Bildungsminister Wiederkehr (NEOS) i ?

Statt praxistauglicher Lösungen liefere der Minister bisher vor allem Ankündigungen. Zauner fordert, das Regierungsprogramm umzusetzen und Schulen nicht mit zusätzlicher Bürokratie zu belasten.

Nur 38 Stellen für Niederösterreich

Besonders kritisch sieht die ÖVP die Verteilung des Chancenbonus. Im Rahmen dieses Förderprogramms sollen Schulen zusätzliches Personal erhalten. Laut ÖVP entfallen auf Wien Personalressourcen im Ausmaß von 500 Vollzeitstellen, auf Niederösterreich hingegen nur 38. Dabei habe Niederösterreich doppelt so viele Schulen wie die Bundeshauptstadt.

"Ein Chancenbonus muss echte Chancen schaffen und darf nicht zu einem Bonus für die Bundeshauptstadt werden", betont Lobner. Er fordert außerdem den Erhalt der Sonderschulen sowie die Wiedereinführung einer spezifischen sonderpädagogischen Ausbildung.

Kritik auch am Bildungskompass

Auch der kürzlich eingeführte Bildungskompass stößt auf Unverständnis. Die Darstellung der Schuldaten sei laut Lobner "irreführend". Schulen würden in Leistungsdrittel eingeteilt, ohne die jeweiligen Vergleichsgrundlagen ausreichend transparent zu machen.

Die NÖ Landeslehrervorsitzende Claudia Andre kritisiert zudem die geplante Ausgestaltung des Mittleren Managements. Davon würden insbesondere größere Schulen ab 14 Klassen profitieren. Kleinere Standorte und ländliche Regionen könnten dadurch benachteiligt werden.