i LH-Stellvertreter Udo Landbauer kritisierte das Kunstwerk. Denise Auer, FPÖ Niederösterreich (KI-generiert) Wirbel in St. Pölten "Grüß Göttin"-Schild – FPÖ tobt über "Gender-Wahnsinn" In St. Pölten werden Autofahrer von einem ungewöhnlichen Schild begrüßt. "Grüß Göttin" steht darauf. Die FPÖ ist empört. Von Niederösterreich Heute 04.11.2026, 14:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aus "Grüß Gott" wurde plötzlich "Grüß Göttin": Ein Schild an der B20 Mariazeller Straße auf Höhe der Park-&-Ride-Anlage St. Pölten Süd sorgt für Aufsehen. Die schwarze Tafel mit rosafarbenen Buchstaben wurde dort bereits Ende Oktober aufgestellt – "Heute" berichtete.

Bei dem Schild handelt es sich um ein Kunstwerk der Tiroler Künstlerin Ursula Beiler. Es wurde bereits 2008 angefertigt und stand von 2009 bis 2016 an der Inntal-Autobahn bei Kufstein Nord. Dann war es vor dem Grazer Hauptbahnhof und der Autobahnauffahrt Innsbruck Mitte aufgestellt. Nun hat es offenbar eine neue Heimat in St. Pölten gefunden.

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Landbauer attackiert Babler

Bei der Enthüllung war auch der Bürgermeister von St. Pölten Matthias Stadler (SPÖ) anwesend, was ihm bzw. seiner Partei nun die Kritik der FPÖ einbringt. Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) sprach von einem "Gender-Wahnsinn" der Sozialdemokraten, der "absurdere Formen" annehme.

Der Freiheitliche erinnerte diesbezüglich auch an die Causa, wo Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) beim Fußballnationalteam der Männer von "Spielerinnen" sprach. Nun würde in St. Pölten auch noch das "Grüß Gott" auf den Kopf gestellt werden, so der FPÖ-Politiker.

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FPÖ fordert Entfernung von Schild

Für Landbauer zeige dies, wie weit weg die SPÖ von den echten Sorgen der Menschen sei. Der Freiheitliche ortete bezüglich des Schilds ideologische Verrenkungen. Der Blaue forderte ein Ende des "Gender-Blödsinns". Ihm zufolge gehöre das "Grüß Gott" zu unserer Heimat. Dabei solle man bleiben und es nicht "umschreiben, umdeuten oder künstlich verändern".

Landbauer wolle, dass die SPÖ das Schild entferne und "die Menschen damit in Ruhe" lasse. "In Niederösterreich bleiben wir bei einem herzlichen ‚Grüß Gott‘! Daran wird auch die SPÖ-Selbsthilfegruppe nichts ändern", so der LH-Stellvertreter.