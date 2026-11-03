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Bürgermeister Matthias Stadler, Künstlerin Ursula Beiler, Martina Eigelsreiter und Nadine Lojka vom Büro für Diversität bei der Enthüllung des Kunstwerkes.
Bürgermeister Matthias Stadler, Künstlerin Ursula Beiler, Martina Eigelsreiter und Nadine Lojka vom Büro für Diversität bei der Enthüllung des Kunstwerkes.
Josef Vorlaufer
Schild sorgt für Aufsehen

St. Pölten begrüßt Autofahrer nun mit "Grüss Göttin"

Ein ungewöhnliches Schild begrüßt jetzt Autofahrer in St. Pölten. Das Kunstwerk "Grüss Göttin" sorgte bereits in Tirol für Diskussionen.
Von Erich Wessely
03.11.2026, 14:43
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Ein ungewöhnlicher Gruß sorgt jetzt in St. Pölten für Aufmerksamkeit: Statt des traditionellen "Grüß Gott" steht auf einer großen schwarzen Tafel in rosa Buchstaben "Grüss Göttin". Das Kunstwerk der Tiroler Künstlerin Ursula Beiler wurde Ende Oktober an der B20 Mariazeller Straße auf Höhe der Park-&-Ride-Anlage St. Pölten Süd aufgestellt.

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Bis zu 30.000 Fahrzeuge täglich passieren laut Stadt die Stelle. Damit dürfte das auffällige Schild künftig für zahlreiche neugierige Blicke sorgen.

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Schon in Tirol sorgte Schild für Diskussionen

Die Geschichte des Kunstwerks reicht bis ins Jahr 2008 zurück. Damals entwickelte Beiler die Installation im Rahmen der Aktion "Kunst im öffentlichen Raum". Von 2009 bis 2016 stand die Tafel an der Inntal-Autobahn bei Kufstein Nord und sorgte dort für Schmunzeln, aber auch Diskussionen.

Später war das Schild unter anderem vor dem Grazer Hauptbahnhof sowie bei der Autobahnauffahrt Innsbruck Mitte zu sehen. Nach rund einem Jahr Standortsuche hat es nun in der niederösterreichischen Landeshauptstadt einen neuen Platz gefunden.

"Wieso nicht einmal Grüß Göttin?"

Mit ihrem Werk möchte die feministische Künstlerin bewusst zum Nachdenken anregen. "Praktisch an allen touristischen Plätzen, aber auch Ortschaften, steht ein Schild mit der Aufschrift ,Grüß Gott'. Wieso nicht einmal zur Abwechslung ,Grüß Göttin'? Aus diesem Gedanken ist die Tafel entstanden", erklärt Beiler.

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Die Künstlerin lebt und arbeitet in Silz in Tirol. Ihre Werke sind auch international vertreten, unter anderem in Korea, Japan und Australien. Für ihre Skulpturen und Installationen verwendet sie Materialien wie Holz, Stein, Metall, Eis und Feuer.

Bei der Enthüllung in St. Pölten waren auch Bürgermeister Matthias Stadler sowie Vertreterinnen des städtischen Büros für Diversität dabei.

wes, 03.11.2026, 14:43
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