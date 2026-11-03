i Unfalltragödie im Waldviertel: Zwei junge Feuerwehrmänner sind tot. Google Street View Trauer um Silberhelme (19, 20) Freund von Party abgeholt, dann sind zwei Florianis tot Nach dem Unfalltod zweier junger Feuerwehrmänner im Waldviertel gibt es neue Details. Die Umstände sind aber weiter rätselhaft. Von Niederösterreich Heute 03.11.2026, 11:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Trauer im Waldviertel ist riesig: Zwei junge Feuerwehrmänner verloren bei einem schrecklichen Verkehrsunfall am Nationalfeiertag ihr Leben. Nun werden neue Details zu den letzten Stunden der beiden Freunde bekannt.

Wie jetzt bekannt wurde, war der 19-jährige Lenker offenbar völlig nüchtern unterwegs. Ein Bluttest ergab 0,0 Promille Alkohol. Als mögliche Unfallursache steht ein Sekundenschlaf im Raum.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Freund nach Geburtstagsfeier abgeholt

Die Tragödie nahm offenbar nach einer Geburtstagsfeier bei Weitra ihren Lauf. Der 20-jährige David B. hatte seinen Freund Marc P. (19) angerufen und gebeten, ihn abzuholen. Dieser machte sich auf den Weg, um seinem Freund einen Gefallen zu tun.

Google Map anzeigen

Doch die gemeinsame Fahrt endete tödlich. Gegen 4.45 Uhr kam der Wagen am 26. Oktober auf der B41 bei Ehrendorf (Bezirk Gmünd) von der Straße ab, stürzte über eine Böschung und krachte frontal gegen eine betonierte Feldzufahrt.

Trauer um Feuerwehrmann David (Foto), nun starb auch sein Feuerwehr-Kollege (19); die beiden waren auf der Gmündner Straße unterwegs. privat, Google Street View ("Heute"-Montage)

Beide jungen Männer wurden im völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt. Für David kam jede Hilfe zu spät. Marc wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins Krankenhaus nach St. Pölten geflogen, wo er wenige Tage später ebenfalls seinen schweren Verletzungen erlag.

Sekundenschlaf als mögliche Ursache

Warum der 19-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist weiterhin nicht endgültig geklärt. Wie die "Krone" unter Berufung auf den Bruder des Lenkers berichtet, dürfte ein Sekundenschlaf am Steuer zu dem folgenschweren Unfall geführt haben. Auch Spuren sollen auf diese Ursache hindeuten.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht laut dem Bericht jedenfalls: Alkohol war beim Lenker nicht im Spiel. Der Bluttest ergab 0,0 Promille.

Große Trauer bei Feuerwehren

Die beiden Freunde stammten aus der Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land und engagierten sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. David war seit Mai 2021 Mitglied der FF Vestenpoppen-Wohlfahrts und sollte eines Tages den elterlichen Hof übernehmen.

Er war immer da, wenn man ihn brauchte, erinnern sich Kameraden gegenüber "Heute".

Auch die Motorsport-Gemeinschaft der Kolbenbrüder trauert. "Er war immer lebensfroh, motiviert und hilfsbereit und immer da, wenn man ihn gebraucht hat", so seine Freunde im "Heute"-Gespräch.

Auch bei der FF Buchbach sitzt der Schock über den Tod von Marc tief. "Es fühlt sich an, als würde die Zeit stehen bleiben", beschreiben seine Kameraden den Moment, als sie von seinem Tod erfuhren.

Bürgermeister Christian Drucker zeigt sich ebenfalls erschüttert: "Es ist so unendlich erschütternd und nicht zu begreifen!", so der Ortschef zur "Krone".