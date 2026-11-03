Billa Plus eröffnet neu – mit 6.000 Beauty-Artikeln

Nach rund fünf Monaten Umbau ist der Billa Plus in der Wiener Straße 38 in Stockerau (Bezirk Korneuburg) wieder geöffnet.
Mit einer Verkaufsfläche von rund 3.400 Quadratmetern ist der modernisierte Standort der drittgrößte Billa Plus in Niederösterreich. Insgesamt stehen rund 22.000 Artikel zur Auswahl.
Eine der größten Neuerungen ist die rund 220 Quadratmeter große Beauty-Zone, die die bisherige Bipa-Filiale ersetzt. Dort werden rund 6.000 Drogerieartikel angeboten, darunter 3.000 neue Produkte. Das Sortiment reicht von Körperpflege und Kosmetik bis zu Make-up und Düften.
Auch beim Bezahlen gibt es eine Neuerung: Mit "Scan & Go" können Kunden ihre Waren bereits während des Einkaufs mit einem Handscanner erfassen. An der Express-Kassa wird anschließend nur noch ein QR-Code gescannt. Eine eigene App ist dafür nicht notwendig.
Großen Wert legt Billa Plus auf regionale Produkte. Rund 770 Artikel von 155 Lieferanten aus der Region sind im Sortiment vertreten. Dazu zählen etwa Gemüse aus Streitdorf und Knödel aus Allentsteig.
Modernisiert wurde auch die rund 300 Quadratmeter große Marktküche. Neben Frühstück bis 11 Uhr werden täglich frisch gekochte Mittagsmenüs ab 8,40 Euro, Burger, Schnitzel, Pizza und Mehlspeisen angeboten.
Der Standort besteht seit mehr als 30 Jahren. Im Zuge der Wiedereröffnung werden zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt beschäftigt der Markt 110 Mitarbeiter, darunter fünf Lehrlinge.
"Besonders erfreulich ist, dass mit dem neuen Markt auch zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden", betont Stockeraus Bürgermeisterin Andrea Völkl. Sie sieht in der Modernisierung auch eine Stärkung des lokalen Wirtschaftsstandorts.