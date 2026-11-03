i Kunden erwartet in der neuen BILLA PLUS Beauty Zone 6.000 Drogerieprodukte aus den Bereichen Körperpflege, Kosmetik, Make-up und Düfte. BILLA AG / Robert Harson Alles neu in Stockerau Billa Plus eröffnet neu – mit 6.000 Beauty-Artikeln Nach 5Monaten Umbau hat Billa Plus in Stockerau wieder geöffnet. Kunden erwartet ein großes Sortiment, eine Beauty-Zone und eine technische Neuheit. Von Niederösterreich Heute 03.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach rund fünf Monaten Umbau ist der Billa Plus in der Wiener Straße 38 in Stockerau (Bezirk Korneuburg) wieder geöffnet.

Mit einer Verkaufsfläche von rund 3.400 Quadratmetern ist der modernisierte Standort der drittgrößte Billa Plus in Niederösterreich. Insgesamt stehen rund 22.000 Artikel zur Auswahl.

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Neue Beauty-Zone statt Bipa

Eine der größten Neuerungen ist die rund 220 Quadratmeter große Beauty-Zone, die die bisherige Bipa-Filiale ersetzt. Dort werden rund 6.000 Drogerieartikel angeboten, darunter 3.000 neue Produkte. Das Sortiment reicht von Körperpflege und Kosmetik bis zu Make-up und Düften.

(v.l.n.r.): Erich Szuchy (BILLA Vorstandsvorsitzender), Kai Pataky (BILLA Vorstand Vertrieb), Hanife Ehrnhöfer (BILLA Vertriebsleiterin), Robert Nagele (BILLA Vorstand) und Eric Scharnitz (BILLA Vertriebsdirektor) freuen sich über den Neustart von BILLA PLUS in der Wiener Straße in Stockerau. BILLA AG / Robert Harson

Auch beim Bezahlen gibt es eine Neuerung: Mit "Scan & Go" können Kunden ihre Waren bereits während des Einkaufs mit einem Handscanner erfassen. An der Express-Kassa wird anschließend nur noch ein QR-Code gescannt. Eine eigene App ist dafür nicht notwendig.

Zehn neue Arbeitsplätze geschaffen

Großen Wert legt Billa Plus auf regionale Produkte. Rund 770 Artikel von 155 Lieferanten aus der Region sind im Sortiment vertreten. Dazu zählen etwa Gemüse aus Streitdorf und Knödel aus Allentsteig.

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Modernisiert wurde auch die rund 300 Quadratmeter große Marktküche. Neben Frühstück bis 11 Uhr werden täglich frisch gekochte Mittagsmenüs ab 8,40 Euro, Burger, Schnitzel, Pizza und Mehlspeisen angeboten.

Der Standort besteht seit mehr als 30 Jahren. Im Zuge der Wiedereröffnung werden zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Insgesamt beschäftigt der Markt 110 Mitarbeiter, darunter fünf Lehrlinge.

"Besonders erfreulich ist, dass mit dem neuen Markt auch zehn zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden", betont Stockeraus Bürgermeisterin Andrea Völkl. Sie sieht in der Modernisierung auch eine Stärkung des lokalen Wirtschaftsstandorts.