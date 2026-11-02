i ? Er bleibt hinter Gitter "Kumm i no ausse?" – Tod im Häf’n für Fritzl fast fix Keine Freiheit! Josef Fritzl (91) muss laut Gerichtsentscheid im Gefängnis bleiben. Seine Anwältin will weiter kämpfen, doch die Chancen schwinden. Von Christian Tomsits 02.11.2026, 18:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wann kumm i raus?" fragt Langzeit-Häftling Josef Fritzl (91) seit Jahren. Doch die wohl endgültige Antwort der Justiz fällt für den wohl furchtbarsten Verbrecher der letzten Jahrzehnte erneut ernüchternd aus: wohl gar nicht mehr.

Wie "Heute" erfuhr, wurde ein der dritte und vorerst letzte Antrag auf bedingte Entlassung des Inzest-Vaters von Amstetten (NÖ) vor wenigen Wochen abgelehnt. Der Grund: Fritzl habe "keinen sozialen Empfangsraum". Es gäbe draußen niemanden, der den 91-Jährigen nach einer Entlassung aufnehmen und betreuen würde. Keine Familie, kein gesichertes Umfeld, keine Perspektive für ein Leben außerhalb der Gefängnismauern.

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Somit wird es für den 91-Jährigen immer wahrscheinlicher, dass er das Gefängnis nie mehr lebend verlässt. Dabei sei aus dem einst als hochgefährlich eingestuften Straftäter längst ein gezeichneter Greis geworden, wie seine Star-Anwältin Astrid Wagner bei jeder Gelegenheit betont.

Sie hatte sich zuletzt vehement für eine Entlassung eingesetzt. Trotz massiver Kritik und sogar Morddrohungen blieb sie bei ihrer Haltung: "Auch Josef Fritzl hat eine zweite Chance verdient." Denn laut Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner gehe wegen seiner fortschreitenden Demenz und der damit einhergehenden "Zerstörung der Persönlichkeit" keine Gefahr mehr von ihm aus. Planbarkeit und Sexualtrieb wären weggebrochen. Doch genau das reicht der Justiz offenbar nicht.

Die Bilder des Tages i ?

Josef Fritzl hatte seine eigene Tochter 24 Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten, missbraucht und mit ihr sieben Kinder gezeugt. Der erschütternde Fall aus Amstetten ging 2008 um die ganze Welt. 2009 wurde Fritzl zu lebenslanger Haft plus Maßnahmenvollzug verurteilt. Alle Anträge auf bedingte Entlassung wurden abgelehnt.

Laut der Behörde sei Fritzl in der Krankenabteilung der Justizanstalt Stein (NÖ) in Krems bestens versorgt. Ganz aufgeben will Wagner trotzdem nicht, wie sie in ihrem Podcast "Plädoyer für Verbrecher" erklärt. Im kommenden Jahr 2027 will sie einen neuerlichen Antrag auf bedingte Entlassung stellen. Doch dem 91-Jährigen läuft langsam die Zeit davon…