Lkw krachen zusammen – ein Toter, Heli im Einsatz

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat am Montagvormittag (2. November) auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen ein Todesopfer gefordert. Zwischen Zöbern und Krumbach krachten bei Straßenkilometer 77,4 zwei Lastwagen ineinander. Für einen der Lenker kam jede Hilfe zu spät.
Nach bisherigen Informationen prallte ein Sattelzug gegen das Heck eines mit Betonelementen beladenen Lkw. Der Lenker des auffahrenden Sattelzuges erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das bestätigte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, gegenüber der APA.
Eine weitere Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der angeforderte Notarzthubschrauber "Christophorus 3" brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.
Die Richtungsfahrbahn Wien musste nach dem schweren Unfall vollständig gesperrt werden. Laut ÖAMTC bildete sich ein rund vier Kilometer langer Stau.
Die Bergungsarbeiten gestalten sich aufwendig. Zunächst muss die Fahrbahn von der verlorenen Ladung befreit werden, bevor die verunglückten Lastwagen geborgen werden können.
"Wir müssen jetzt einmal die Autobahn vom Ladegut entfernen. Die Leitplanken werden weggenommen, dann können wir mit der Bergung der Lkw beginnen. Der Einsatz wird sicher noch Stunden dauern", erklärte Josef Huber von der Feuerwehr Aspang gegenüber "Heute".
Laut ÖAMTC dürfte die Sperre der A2 in Fahrtrichtung Wien voraussichtlich bis 16 Uhr andauern. Verkehrsteilnehmer müssen weiterhin mit erheblichen Verzögerungen rechnen.