i Schwerer Unfall mit zwei Lkw FF Aspang "Einsatz dauert Stunden" Lkw krachen zusammen – ein Toter, Heli im Einsatz Tragischer Unfall auf der A2 bei Zöbern: Ein Lkw-Lenker kam ums Leben, ein weiterer Mensch wurde verletzt. Die Autobahn bleibt stundenlang gesperrt. Von Niederösterreich Heute 02.11.2026, 14:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat am Montagvormittag (2. November) auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen ein Todesopfer gefordert. Zwischen Zöbern und Krumbach krachten bei Straßenkilometer 77,4 zwei Lastwagen ineinander. Für einen der Lenker kam jede Hilfe zu spät.

Nach bisherigen Informationen prallte ein Sattelzug gegen das Heck eines mit Betonelementen beladenen Lkw. Der Lenker des auffahrenden Sattelzuges erlitt dabei tödliche Verletzungen. Das bestätigte Sonja Kellner, Sprecherin des Roten Kreuzes Niederösterreich, gegenüber der APA.

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Schwerer Lkw-Unfall auf A2 FF Aspang

Verletzter mit Hubschrauber abtransportiert

Eine weitere Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der angeforderte Notarzthubschrauber "Christophorus 3" brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.

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Die Richtungsfahrbahn Wien musste nach dem schweren Unfall vollständig gesperrt werden. Laut ÖAMTC bildete sich ein rund vier Kilometer langer Stau.

Feuerwehr rechnet mit stundenlangem Einsatz

Die Bergungsarbeiten gestalten sich aufwendig. Zunächst muss die Fahrbahn von der verlorenen Ladung befreit werden, bevor die verunglückten Lastwagen geborgen werden können.

"Wir müssen jetzt einmal die Autobahn vom Ladegut entfernen. Die Leitplanken werden weggenommen, dann können wir mit der Bergung der Lkw beginnen. Der Einsatz wird sicher noch Stunden dauern", erklärte Josef Huber von der Feuerwehr Aspang gegenüber "Heute".

Schwerer Unfall auf der A2: Großeinsatz im südlichen NÖ FF Aspang

Laut ÖAMTC dürfte die Sperre der A2 in Fahrtrichtung Wien voraussichtlich bis 16 Uhr andauern. Verkehrsteilnehmer müssen weiterhin mit erheblichen Verzögerungen rechnen.