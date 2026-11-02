i Symbolbild eines Polizeiautos Getty Images Lachgasflasche neben ihm Polizei findet Lenker (23) bewusstlos im Auto Auf einem Rastplatz im Bezirk Melk entdeckten Polizisten einen bewusstlosen Autofahrer (23). Neben ihm lag eine Lachgasflasche. Von Niederösterreich Heute 02.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Sonntagabend (1. November) im Bezirk Melk: Gegen 20.40 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiinspektion St. Pölten-FGP auf dem Rastplatz Roggendorf einen abgestellten Pkw mit laufendem Motor. Am Steuer saß ein offenbar bewusstloser Mann.

Lachgasflasche lag neben Lenker

Neben dem 23-jährigen Somalier lag eine Lachgasflasche. Die Polizisten klopften mehrmals gegen die Fensterscheibe, bis der Mann langsam wieder zu Bewusstsein kam.

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Drogenvortest verlief positiv

Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auch bei der ärztlichen Untersuchung wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt.

Führerschein vorläufig weg

Für den 23-Jährigen hatte der Vorfall Konsequenzen: Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.