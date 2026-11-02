Polizei findet Lenker (23) bewusstlos im Auto

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Sonntagabend (1. November) im Bezirk Melk: Gegen 20.40 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiinspektion St. Pölten-FGP auf dem Rastplatz Roggendorf einen abgestellten Pkw mit laufendem Motor. Am Steuer saß ein offenbar bewusstloser Mann.
Neben dem 23-jährigen Somalier lag eine Lachgasflasche. Die Polizisten klopften mehrmals gegen die Fensterscheibe, bis der Mann langsam wieder zu Bewusstsein kam.
Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auch bei der ärztlichen Untersuchung wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt.
Für den 23-Jährigen hatte der Vorfall Konsequenzen: Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Zudem wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.