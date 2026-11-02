i Landtagspräsident Karl Wilfing (stehend Mitte) begutachtete gemeinsam mit LAbg. Edith Kollermann (NEOS), SP-Klubobmann Rene Zonschitz, der Dritten Präsidentin Elvira Schmidt, LAD3-Abteilungsleiter Christoph Reiter, LAbg. Edith Mühlberghuber (FP), Zweiter Präsident Gottfried Waldhäusl, VP-Klubobmann Kurt Hackl und LAbg. Georg Ecker (GRÜNE) (v.l.) den ersten neuen Abgeordnetentisch sowie die Materialien der Innenausstattung des künftigen Landtagssaals. NÖ Landtag/Fuchs Niederösterreich Landtagssaal wird umgebaut – so sieht er künftig aus Der Umbau in St. Pölten schreitet voran. Einblicke zeigen, wie die neue Ausstattung aussehen wird. Im September 2027 soll der Saal wieder öffnen. Von Niederösterreich Heute 02.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Landtagssaal im St. Pöltner Landhaus nimmt langsam Gestalt an. Während die Baumeisterarbeiten in die finale Phase gehen, rückt nun die künftige Innenausstattung in den Mittelpunkt. Erste Muster der neuen Wandverkleidung, des Teppichbodens und der Abgeordnetenbänke wurden jetzt präsentiert.

Politiker begutachteten neue Ausstattung

Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), sein Stellvertreter Gottfried Waldhäusl (FPÖ), die Dritte Präsidentin Elvira Schmidt (SPÖ) sowie Vertreter der Landtagsklubs machten sich vor wenigen Tagen ein Bild von der geplanten Gestaltung. Dabei konnten sie auch eine erste neue Abgeordnetenbank begutachten.

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Mit dem Umbau soll der Sitzungssaal nicht nur moderner, sondern auch barrierefreier und energieeffizienter werden. Zudem wird die technische Ausstattung erneuert.

"Der erneuerte Saal soll den Abgeordneten ebenso wie bisher für mehrere Jahrzehnte als moderner Arbeitsplatz für ihre parlamentarische Tätigkeit dienen", betont Wilfing.

Wiedereröffnung im September 2027 geplant

Christoph Reiter, Leiter der zuständigen Abteilung für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, informierte über die Baufortschritte und stellte die neuen Materialien vor.

Bis zur Fertigstellung wird im Landhaus weiter gearbeitet. Ab September 2027 sollen die Abgeordneten wieder im modernisierten Landtagssaal ihre Sitzungen abhalten können.