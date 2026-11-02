Landtagssaal wird umgebaut – so sieht er künftig aus

Der Landtagssaal im St. Pöltner Landhaus nimmt langsam Gestalt an. Während die Baumeisterarbeiten in die finale Phase gehen, rückt nun die künftige Innenausstattung in den Mittelpunkt. Erste Muster der neuen Wandverkleidung, des Teppichbodens und der Abgeordnetenbänke wurden jetzt präsentiert.
Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), sein Stellvertreter Gottfried Waldhäusl (FPÖ), die Dritte Präsidentin Elvira Schmidt (SPÖ) sowie Vertreter der Landtagsklubs machten sich vor wenigen Tagen ein Bild von der geplanten Gestaltung. Dabei konnten sie auch eine erste neue Abgeordnetenbank begutachten.
Mit dem Umbau soll der Sitzungssaal nicht nur moderner, sondern auch barrierefreier und energieeffizienter werden. Zudem wird die technische Ausstattung erneuert.
"Der erneuerte Saal soll den Abgeordneten ebenso wie bisher für mehrere Jahrzehnte als moderner Arbeitsplatz für ihre parlamentarische Tätigkeit dienen", betont Wilfing.
Christoph Reiter, Leiter der zuständigen Abteilung für Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, informierte über die Baufortschritte und stellte die neuen Materialien vor.
Bis zur Fertigstellung wird im Landhaus weiter gearbeitet. Ab September 2027 sollen die Abgeordneten wieder im modernisierten Landtagssaal ihre Sitzungen abhalten können.