Startseite Österreich Niederösterreich
In diesem Bereich kam es zum Unfall
In diesem Bereich kam es zum Unfall
Google Street View
Crash bei St. Pölten

Radfahrer bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Radfahrer in St. Pölten sucht die Polizei dringend Zeugen. Der Radfahrer wurde verletzt.
Von Niederösterreich Heute
02.11.2026, 07:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Nach einem Verkehrsunfall in St. Pölten bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Am Sonntag, dem 11. Oktober, kam es gegen 11.25 Uhr im Stadtteil St. Georgen am Steinfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Pkw und einem Radfahrer.

Autofahrer nach Crash in Unfall-Wrack gefangen

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der St. Georgener Hauptstraße und der J. Kravogl-Straße. Der Radfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er ins Krankenhaus gebracht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Auch interessant

Mann ringt mit dem Tod! Polizei sucht diesen Autofahrer
Radlerin verletzt – Polizei bittet jetzt um Hinweise
Autofahrer lässt verletzte Frau (34) einfach liegen

Polizei bittet um Hinweise

Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen. Personen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion St. Pölten unter der Telefonnummer 059133/35 4444 zu melden.

red, 02.11.2026, 07:00
Mehr zum Thema
Verkehrsunfall St. Pölten Fahrrad Polizei

Weiterlesen

Weitere Storys
Radfahren Verletzung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote