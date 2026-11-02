Radfahrer bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall in St. Pölten bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Am Sonntag, dem 11. Oktober, kam es gegen 11.25 Uhr im Stadtteil St. Georgen am Steinfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Pkw und einem Radfahrer.
Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der St. Georgener Hauptstraße und der J. Kravogl-Straße. Der Radfahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er ins Krankenhaus gebracht.
Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen. Personen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion St. Pölten unter der Telefonnummer 059133/35 4444 zu melden.