i Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort. Facebook / FF Pinggau Kollision auf der B63 Autofahrer nach Crash in Unfall-Wrack gefangen Schwerer Unfall auf der B63 in der Steiermark! Zwei Autos krachten seitlich zusammen, beide Lenker wurden schwer verletzt Von André Wilding 28.10.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Gemeindegebiet von Pinggau kam es am Dienstag gegen 08.15 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision zweier entgegenkommender Pkw.

Ein 48-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung musste von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Unfallwrack befreit werden.

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Pkw von Trümmerteilen getroffen

Der 48-Jährige sowie der 47-jährige Lenker des entgegenkommenden Pkw aus dem Bezirk Oberwart (Burgenland) wurden nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen in die Klinik Oberwart gebracht.

Ein nachfolgender Pkw wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die B63 war bis etwa 11:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Umleitung eingerichtet

Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehren Sinnersdorf und Pinggau konnte eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

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Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.