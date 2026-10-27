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Für viele sah es erst nach einer Notlandung aus.
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Riskantes Manöver

Schock in Graz: Heißluftballon landet mitten in Stadt

Plötzlich schwebte ein Heißluftballon knapp über den Häusern in Graz. Videos zeigen den spektakulären Tiefflug. Die Landung hat nun Folgen.
Von Österreich Heute
27.10.2026, 17:28
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Ein ungewöhnlicher Anblick sorgte am Montag, 26. Oktober, im Westen von Graz für Aufsehen. Ein Heißluftballon flog nur knapp über die Dächer und Straßen der Stadt. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie das Luftfahrzeug immer tiefer sinkt und schließlich hinter den Häusern verschwindet.

Ballon landet mitten im Wohngebiet

Der Heißluftballon landete schließlich im Grazer Stadtteil Reininghaus – mitten in einem Siedlungsgebiet. Verletzt wurde dabei niemand, auch Sachschäden gab es keine, berichtet der ORF. Weder Rettung noch Feuerwehr mussten ausrücken.

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Der Ballonflug ordnungsgemäß angemeldet gewesen – insgesamt waren an diesem Tag zwei Heißluftballons über Graz unterwegs. Warum einer davon so tief über die Wohnhäuser flog, ist noch unklar.

Jetzt droht eine Verwaltungsstrafe

Ganz ohne Folgen bleibt die ungewöhnliche Landung allerdings nicht, wie der ORF berichtet. Denn im betroffenen Wohnviertel gibt es keinen offiziellen Landeplatz für Heißluftballons.

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Vom Landespolizeidirektion Steiermark werde deshalb eine Anzeige folgen. Den Verantwortlichen droht damit eine Verwaltungsstrafe. Wie hoch diese ausfallen könnte, ist nicht bekannt.

red, 27.10.2026, 17:28
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