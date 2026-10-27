Schock in Graz: Heißluftballon landet mitten in Stadt

Ein ungewöhnlicher Anblick sorgte am Montag, 26. Oktober, im Westen von Graz für Aufsehen. Ein Heißluftballon flog nur knapp über die Dächer und Straßen der Stadt. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie das Luftfahrzeug immer tiefer sinkt und schließlich hinter den Häusern verschwindet.
Der Heißluftballon landete schließlich im Grazer Stadtteil Reininghaus – mitten in einem Siedlungsgebiet. Verletzt wurde dabei niemand, auch Sachschäden gab es keine, berichtet der ORF. Weder Rettung noch Feuerwehr mussten ausrücken.
Der Ballonflug ordnungsgemäß angemeldet gewesen – insgesamt waren an diesem Tag zwei Heißluftballons über Graz unterwegs. Warum einer davon so tief über die Wohnhäuser flog, ist noch unklar.
Ganz ohne Folgen bleibt die ungewöhnliche Landung allerdings nicht, wie der ORF berichtet. Denn im betroffenen Wohnviertel gibt es keinen offiziellen Landeplatz für Heißluftballons.
Vom Landespolizeidirektion Steiermark werde deshalb eine Anzeige folgen. Den Verantwortlichen droht damit eine Verwaltungsstrafe. Wie hoch diese ausfallen könnte, ist nicht bekannt.