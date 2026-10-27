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Ein 18-Jähriger soll einen Mann (40) mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen haben. Er sitzt in Haft. (Symbolbild)
Ein 18-Jähriger soll einen Mann (40) mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen haben. Er sitzt in Haft. (Symbolbild)
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18-Jähriger in Haft

Teenager attackiert Mann mit zerbrochener Bierflasche

Attacke am Grazer Lendplatz! Ein 18-Jähriger soll einen Mann (40) mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen haben. Er sitzt in Haft.
Von Newsdesk Heute
27.10.2026, 14:43
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Ein Streit am Grazer Lendplatz ist am Samstagnachmittag eskaliert. Ein 18-jähriger Afghane soll einen 40-jährigen Grazer mit einer zerbrochenen Bierflasche angegriffen haben. Das Opfer konnte die Attacke teilweise mit einem Stuhl abwehren.

Gegen 15.30 Uhr waren die beiden Männer aus bislang unbekanntem Grund verbal aneinandergeraten. Laut Zeugen schlug der 18-Jährige daraufhin eine Bierflasche ab und ging mit dem abgebrochenen Glas auf seinen Kontrahenten los. Dabei soll er mehrfach Stich- und Schlagbewegungen ausgeführt haben.

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Verdächtiger flüchtete vor Polizei

Der 40-Jährige konnte den Angriffen größtenteils ausweichen und sich mit einem Stuhl schützen. Dennoch erlitt er oberflächliche Schnittverletzungen an einer Hand.

Als die Polizei eintraf, versuchte der mutmaßliche Angreifer zu Fuß zu entkommen. Die Beamten holten ihn jedoch ein und nahmen ihn fest. Ein Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Zudem gab der 18-Jährige an, Drogen konsumiert zu haben.

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Bei seiner Einvernahme bestritt der Verdächtige die Tat. Die Staatsanwaltschaft Graz beantragte seine Inhaftierung. Der junge Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

red, 27.10.2026, 14:43
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