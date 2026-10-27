i Feueralarm neben einer Volksschule in Grundlsee! Mutige Passanten griffen sofort zu Feuerlöschern und verhinderten wohl größeren Schaden. FF Grundlsee Anrainer als Helden Direkt neben Volksschule begann Haus zu brennen Feueralarm in Grundlsee: Mutige Passanten holten sofort Feuerlöscher und verhinderten wohl größeren Schaden. Von Österreich Heute 27.10.2026, 12:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Aufregung in Grundlsee (Steiermark)! Am Montag, 26. Oktober, brach an einem Wohnhaus direkt neben der Volksschule ein Feuer aus. Flammen hatten sich im Bereich der Außenfassade und eines angrenzenden Balkons ausgebreitet. Doch noch bevor die Feuerwehr eintraf, griffen mutige Passanten ein.

Helfer holen Feuerlöscher aus Volksschule

Die Ersthelfer verloren keine Zeit: Sie holten Feuerlöscher aus der Volksschule, einem nahe gelegenen Sparmarkt und von Bewohnern umliegender Häuser. Damit gelang es ihnen, die Flammen einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu erschweren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Kurz darauf trafen die Feuerwehren Grundlsee und Strassen ein. Gemeinsam brachten die Einsatzkräfte den Fassaden- und Balkonbrand rasch unter Kontrolle. Wenig später konnte "Brand aus" gemeldet werden. Ein möglicherweise erheblicher Schaden am Wohnhaus wurde verhindert.

42 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt rückten 42 Feuerwehrmitglieder mit sieben Fahrzeugen aus. Auch das Rote Kreuz Bad Aussee war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die Polizei Bad Aussee sowie der Bürgermeister der Gemeinde Grundlsee waren ebenfalls am Einsatzort.

Nach den Löscharbeiten musste die Feuerwehr den Keller mit einem Druckbelüfter von Rauchgasen befreien. Elektrofachpersonal sicherte die betroffenen elektrischen Anlagen. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude gründlich mit einer Wärmebildkamera.

Schlimmeres konnte verhindert werden. FF Grundlsee

Brandursache noch völlig unklar

Warum das Feuer an der Fassade und am Balkon ausgebrochen war, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr Grundlsee hob aber besonders den Einsatz der Passanten hervor. Ihr rasches Eingreifen habe höchstwahrscheinlich wesentlich dazu beigetragen, einen größeren Schaden zu verhindern.