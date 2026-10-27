i Katzenbaby "Millie" erholt sich langsam von ihrem Sturz. Arche Noah Fiel aus dem 9. Stock Katzenbaby stürzte 28 Meter tief – so geht es "Millie" 28 Meter stürzte Katzenbaby Millie aus dem 9. Stock in die Tiefe. Wochenlang war ungewiss, ob sie es schafft – jetzt gibt es Hoffnung. Von Österreich Heute 27.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Sturz aus dem neunten Stock, 28 Meter in die Tiefe – erst war ungewiss, ob Katzenbaby Millie überhaupt überleben würde. Ihre Verletzungen waren schwer, manche hatten die Hoffnung aufgegeben. Doch jetzt gibt es erfreuliche Nachrichten: Die kleine Katze kämpft sich in Graz Schritt für Schritt zurück ins Leben.

Millie kann wieder gehen

Die Fortschritte sind bemerkenswert: Millie kann mittlerweile wieder stehen, sitzen, selbstständig fressen und sogar gehen. Noch humpelt das Katzenmädchen, doch nach allem, was es durchgemacht hat, sind die Entwicklungen ein Grund zur Freude.

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Ganz überstanden hat Millie die schwere Zeit allerdings noch nicht. Ihr Weg zurück ist weiterhin lang, und vermutlich wird eine weitere Operation nötig sein, damit sie künftig besser gehen kann.

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Weitere Operation könnte nötig sein

Bis dahin darf sich die kleine Kämpferin erholen und neue Kraft sammeln. Dabei bekommt sie jede Menge Streicheleinheiten und liebevolle Zuwendung.

Ihre Betreuer von der Arche Noah Graz freuen sich über jeden noch so kleinen Fortschritt und sind stolz auf Millies Entwicklung. Auch die Unterstützung von Menschen, die ihre Geschichte verfolgen und teilen, hilft dabei, die notwendige medizinische Versorgung zu ermöglichen. Die Hoffnung: Dass Millie bald wieder möglichst unbeschwert durchs Leben tapsen kann.