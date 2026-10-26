i Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die verletzte Pkw-Lenkerin. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Birkfeld Junge Autofahrerin (18) rutscht von nasser Straße Eine 18-Jährige kam am Sonntag in Birkfeld aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Von André Wilding 26.10.2026, 08:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Autofahrt endete für eine 18-Jährige am Sonntagabend in einem Waldstück. Die junge Lenkerin verlor auf einer regennassen Landesstraße in der Steiermark die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab.

Erst rund 15 Meter abseits der Straße blieb das Fahrzeug stehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

18-Jährige kommt in Linkskurve von Straße ab

Gegen 20.45 Uhr war die junge Frau auf der L448 in Richtung Birkfeld unterwegs. In einer Linkskurve geriet ihr Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der nassen Fahrbahn.

Der Wagen fuhr in ein angrenzendes Waldstück und kam dort nach etwa 15 Metern zum Stillstand.

Lenkerin ins Spital gebracht

Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Sie wurde nach dem Unfall ins LKH Weiz gebracht, wo sie medizinisch versorgt werden konnte.

Warum die junge Autofahrerin in der Kurve von der Straße abkam, steht derzeit nicht fest. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt regennass.

Die Bilder des Tages i ?

Ob die Straßenverhältnisse für den Unfall ausschlaggebend waren, ist nicht bekannt.