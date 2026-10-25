i Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Getty Images (Symbolbild) Einsatz in Deutschfeistritz Auto von Vater geht während der Fahrt in Flammen auf Ein Pkw geriet am Samstag in Deutschfeistritz in Brand. Der 24-jährige Lenker konnte das Fahrzeug rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Von André Wilding 25.10.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Samstag gegen 19.45 Uhr mit dem Pkw seines Vaters auf der Übelbacherstraße von Peggau kommend in Richtung Deutschfeistritz unterwegs.

Nach Angaben des Lenkers kam es plötzlich zu technischen Auffälligkeiten im Motorbereich. Er hielt daraufhin an und bemerkte Rauch sowie erste Flammen im Motorraum. Als er einen Feuerlöscher holen wollte, breitete sich der Brand rasch auf das Fahrzeug aus.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auto abgeschleppt

Die alarmierte Feuerwehr Deutschfeistritz konnte den Brand löschen und gegen 20:30 Uhr "Brand aus" melden. Anschließend wurde der Pkw vom ÖAMTC abgeschleppt. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Straßenmeisterei gemeinsam mit der Feuerwehr.

Die Bilder des Tages i ?

Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand weiterer Erhebungen.