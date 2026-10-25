Auto von Vater geht während der Fahrt in Flammen auf

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Samstag gegen 19.45 Uhr mit dem Pkw seines Vaters auf der Übelbacherstraße von Peggau kommend in Richtung Deutschfeistritz unterwegs.
Nach Angaben des Lenkers kam es plötzlich zu technischen Auffälligkeiten im Motorbereich. Er hielt daraufhin an und bemerkte Rauch sowie erste Flammen im Motorraum. Als er einen Feuerlöscher holen wollte, breitete sich der Brand rasch auf das Fahrzeug aus.
Die alarmierte Feuerwehr Deutschfeistritz konnte den Brand löschen und gegen 20:30 Uhr "Brand aus" melden. Anschließend wurde der Pkw vom ÖAMTC abgeschleppt. Die Reinigung der Fahrbahn erfolgte durch die Straßenmeisterei gemeinsam mit der Feuerwehr.
Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch Gegenstand weiterer Erhebungen.