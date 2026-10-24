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Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.
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Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Gratkorn

Arbeiter (48) stürzt während der Fahrt von Lkw

Schwerer Arbeitsunfall in Gratkorn! Ein 48-Jähriger stürzte bei der Zustellung von Müllcontainern von der Ladebordwand eines fahrenden Lkw.
Von André Wilding
24.10.2026, 10:15
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Ein 48-Jähriger und sein 26-jähriger Kollege waren am Freitag kurz vor 14.30 Uhr im Auftrag einer Firma mit der Zustellung neuer Müllcontainer in Gratkorn beschäftigt.

Während der 26-Jährige den Lkw lenkte, befand sich sein Kollege auf der geöffneten Ladebordwand des Fahrzeuges.

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Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 48-Jährige während der Fahrt den Halt und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Auf Intensivstation

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht. Dort wird er intensivmedizinisch betreut.

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Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen

wil, 24.10.2026, 10:15
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