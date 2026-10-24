i „Dein Weg ist nun zu Ende, und leise kam die Nacht, wir danken dir für alles, was du für uns gemacht.“ istock (Symbolbild) / WSV St. Nikolai im Sausal, Facebook / "Heute"-Montage "Werden wir niemals vergessen" Familienvater stirbt im Alter von nur 54 Jahren Große Trauer in St. Nikolai im Sausal: Der langjährige Trainer und Familienvater Hansi Reininger ist im Alter von nur 54 Jahren unerwartet verstorben. Von André Wilding 24.10.2026, 09:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abschied, der viele Menschen in der Südsteiermark bewegt: Hansi Reininger ist tot. Der Familienvater, erfolgreiche Sportler und langjährige Trainer des WSV St. Nikolai im Sausal verstarb am 15. Oktober völlig unerwartet im Alter von 54 Jahren.

Für den Sportverein aus dem Bezirk Leibnitz bedeutet sein Tod den Verlust eines Menschen, der über viele Jahre ein wichtiger Teil der Gemeinschaft war.

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Verein nimmt emotional Abschied

Auf Facebook widmet der WSV seinem verstorbenen Weggefährten einen berührenden Nachruf.

"Schweren Herzens müssen wir uns von unserem Freund, langjährigen Mitglied, erfolgreichen Sportler und langjährigen Trainer Hansi Reininger für immer verabschieden", schreibt der Verein.

Reininger war nicht nur sportlich erfolgreich, sondern engagierte sich auch über lange Zeit als Trainer. Damit prägte er das Vereinsleben in St. Nikolai im Sausal entscheidend mit.

"Werden wir niemals vergessen"

Besonders sein persönlicher Einsatz und seine Art im Umgang mit anderen bleiben seinen Vereinskollegen in Erinnerung.

"Seinen Einsatz für den Verein, sein Humor und seine Freundschaft werden wir niemals vergessen!!", heißt es in der Abschiedsbotschaft. Mit weiteren bewegenden Zeilen würdigt der WSV die gemeinsame Zeit:

"Dein Weg ist nun zu Ende, und leise kam die Nacht, wir danken dir für alles, was du für uns gemacht."

Letzter Abschied in Kitzeck im Sausal

Am Freitag, dem 23. Oktober 2026, war die feierliche Urnenverabschiedung in der Pfarrkirche Kitzeck im Sausal angesetzt.

Bereits ab 9.30 Uhr bestand die Möglichkeit zur stillen Abschiednahme, die Verabschiedung war für 10.30 Uhr vorgesehen.

Die Bilder des Tages i ?

Zurück bleibt die Erinnerung an einen Familienvater und Sportler, der seinem Verein über viele Jahre verbunden war und dessen Einsatz und Freundschaft dort unvergessen bleiben sollen.